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"Усі розплакались, коли до портрета загиблого тата піднесли новонародженого сина". Історія авіатора Сергія Пархоменка. ФОТО

На похороні авіатора в небо піднялась пара винищувачів, на яких він літав. Так герою віддали останню честь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Експрес.online

На рахунку 25-річного Сергія Пархоменка — 38 бойових вильотів на Су-25, знищення понад 50 броньованих машин і 20 танків ворога. Офіцер загинув під час бойового завдання у районі Гуляйполя на Запоріжжі. Звання "Герой України" йому присвоїли посмертно.

Усі розплакались, коли до портрета загиблого тата піднесли новонародженого сина. Історія авіатора Сергія Пархоменка 01

"Батько, дідусь і брат Сергія — військові авіатори, — каже Олексій Гаркуша, пресофіцер. — Він з дитинства мріяв пов’язати своє життя з військовою службою. Саме тому після закінчення школи вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Коли на Сході розпочалась антитерористична операція, тато курсанта — Ігор Пархоменко — виконував бойові завдання у повітрі, а син прийняв рішення продовжити навчання у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба на льотному факультеті. Вступив з першого разу, вразивши комісію як фізичною, так і теоретичною підготовкою, адже заради своєї мрії Сергій з ранку до ночі займався спортом та читав спеціалізовану літературу".

У 2019 році майбутній Герой України отримав кваліфікацію льотчика третього класу. Після того пішов служити до 299-ї бригади тактичної авіації, що в Миколаєві. Йому довірили посаду командира авіаційної ланки.

"Нещодавно Сергій одружився й у березні вперше став татом, — розповідає Олексій Гаркуша. — Але зумів побути зі своїм синочком лише декілька днів, бо ніс військову службу.

Попри молодий вік, офіцер проявив себе як професіонал, який неодноразово виводив авіаційну техніку з-під ракетних обстрілів. Сергій виконав 38 бойових вильотів, під час яких знищив чимало техніки рашистів, 20 цистерн із пальним та декілька сотень їхніх військових. Йому пророкували велике майбутнє у військовій авіації й часто вдвічі старші побратими зверталися до нього за мудрою порадою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Капітана Сергія Пархоменка відзначили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Але нагороду він так і не встиг отримати особисто. Боєць героїчно загинув у бою на Запоріжжі.

"Через те, що в рідному Харкові постійно були обстріли, рідні вирішили поховати льотчика у Вінниці, — розповідає Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ. — Аби віддати останню шану Сергію, у небо піднялась пара винищувачів, на яких загиблий літав.

Ніхто не міг стримати сліз, коли до портрета усміхненого тата побратими піднесли на руках його двомісячного синочка... Хтозна, може, й він у майбутньому продовжить військову справу свого славетного роду...

Після прощання з героєм його батько Ігор Пархоменко знову повернувся на передову й тепер воює за двох. Адже мусить обов’язково разом з побратимами вибороти перемогу України, про яку так мріяв його син".

Також дивіться: Із загиблим льотчиком Сергієм Пархоменком прощається його двомісячна дитина. ФОТО

Автор: 

авіація (4123) похорон (1283) смерть (6750) військовослужбовці (4744)


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Топ коментарі
+38
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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13.10.2022 08:17
+29
Вічна пам'ять
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13.10.2022 08:27
+22
R.I.P... Слава ЗСУ, слава героям Украіни!..
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13.10.2022 08:33
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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13.10.2022 08:17 Відповісти
Вічна пам'ять
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13.10.2022 08:27 Відповісти
спи спокойно соколик..........................................
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13.10.2022 08:27 Відповісти
ось як уживається в одній країні весь цей сюр? Україна Героїв та Україна керівників - підорастів?👇

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Напередодні повномасштабного вторгнення, Держкіно не профінансувало створення жодного українського патріотичного фільму, жодного фільму про російсько-украхнську війну, жодного історичного фільму (це все було визнане не актуальним).

Натомість найбільше державного фінансування отримав фільм "мій юний принц" з пропагандою сексуальних девіацій і антихристиянською пропагандою.

Маніхеї працюють на московитів.

https://www.facebook.com/Andrey.Kuzhelev.UA/posts/pfbid0UuR3nzCzHWtFJor54eoQpCQxoaPV7Fh2Mv2usHTG47Vy1NeSeA4LAMXRdYqPJ9n2l?__cft__[0]=AZX-Rqle8IV-jhk-CfRxWd5hPB9DA9TChvs5N6187XcbwtGuKv6AFsZgI5TKLq9z2W9WODUqWOrJiTB3yRpscYISJYFS0cWoAGE_tr7X1WFSBqP5Kyq91-t2kIFUdX3S5V7-dNEXZHO8h_qeYLM2I0cPc6GGRafDTp_4r2N3EWJl9w&__tn__=%2CO%2CP-R
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13.10.2022 08:31 Відповісти
Чого ти добивася п"ять років - аж до 21 квітня 2019 року, "Лео", те ти й отримав! То чого ти зараз ниєш?
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13.10.2022 09:11 Відповісти
R.I.P... Слава ЗСУ, слава героям Украіни!..
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13.10.2022 08:33 Відповісти
Помер молодим, але зробив для України дуже багато. Дякуємо. Спочивай у мирі.
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13.10.2022 08:48 Відповісти
Загинув, а не помер.
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13.10.2022 09:24 Відповісти
ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА И ЕГО ШОБЛЫ !!!
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13.10.2022 08:51 Відповісти
Какой светлый человек! Уходят лучшие...Ему бы жить сына растить...Проклятый русский мир.и все кто его поддерживает....Только горе смерть и разруху способны оставить после себя
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13.10.2022 09:07 Відповісти
Героям Слава !
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13.10.2022 09:26 Відповісти
Вечная память герою. Героизм и жертвование ради родины это достойно, но у нас эра БПЛА на носу для того, что бы такие замечательные парни оставались живы. Плешивый карлик это понял, кстати.
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13.10.2022 09:38 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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13.10.2022 10:22 Відповісти
Вечная Память Героям Украины! Героям СЛАВА!
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13.10.2022 10:44 Відповісти
 
 