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Новини Фото Війна
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Наслідки удару РФ по Миколаєву: з-під завалів багатоповерхівки дістали дитину, тривають пошуки ще 7 осіб. ФОТОрепортаж

У ніч проти 13 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці міста Миколаїв. Наразі там триває рятувально-пошукова операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наслідки удару РФ по Миколаєву: з-під завалів багатоповерхівки дістали дитину, тривають пошуки ще 7 осіб 01

"Уночі місто Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу с-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб", - йдеться у повідомленні.

Загалом місто було обстріляно 8 ракет с-300.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти здійснили масований обстріл Миколаєва, зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, - Сєнкевич


Наслідки удару РФ по Миколаєву: з-під завалів багатоповерхівки дістали дитину, тривають пошуки ще 7 осіб 02
Наслідки удару РФ по Миколаєву: з-під завалів багатоповерхівки дістали дитину, тривають пошуки ще 7 осіб 03

Миколаїв (1805) обстріл (28449) Кім Віталій (471)


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Как по-разному разрушаются кирпичные и панельные дома... При попадании в панельный обрушается весь подъезд...
Новые надо строить с учетом дальнейшей "освободительной" миссии наших "братьев"
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13.10.2022 08:48 Відповісти
наверное зависит в какой этаж попали, в ЗП попадали в нижние, суки гребанные
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13.10.2022 08:55 Відповісти
Это что, ребенок лежал в ванне, поэтому выжил? В рубашке родился.
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13.10.2022 08:50 Відповісти
Кацап это диагноз.

Надеюсь, что явное большинство из украинцев кто раньше плохо относился к Бандере сейчас относятся хорошо или хотя бы "с пониманием".
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13.10.2022 09:29 Відповісти
 
 