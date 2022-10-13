Наслідки удару РФ по Миколаєву: з-під завалів багатоповерхівки дістали дитину, тривають пошуки ще 7 осіб. ФОТОрепортаж

У ніч проти 13 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці міста Миколаїв. Наразі там триває рятувально-пошукова операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі місто Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу с-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб", - йдеться у повідомленні.

Загалом місто було обстріляно 8 ракет с-300.

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