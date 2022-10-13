Вбивцю Богданова, який до смерті забив суддю кочергою та гантелею, випустили з російської в’язниці, відправили воювати в Україну та нагородили орденом "За відвагу". ФОТО
Станіслав Богданов відсидів вже 10 років за вбивство судді й мав відбути ще 13 років покарання. Але вирішив "змінити щось у своєму житті".
Відео нагородження "вагнерівців" було опубліковане напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Один з нагороджених - Станіслав Богданов. У 2013 році йому присудили 23 роки за вбивство з особливою жорстокістю, пов’язане із розбоєм. Богданов забив свою жертву - 32-річного суддю Сергія Жиганова - кочергою та гантелею. А потім вкрав з його будинку банківські картки,документи, електроінструменти та золоту прикрасу. На той момент Богданову було 25 років, і він уже мав судимість.
Тепер Богданов, як і ще троє "вагнерівців", отримав довідку про помилування, грамоту від начальника Національного центру Міноборони РФ, пам’ятний знак за поранення й медаль "За відвагу".
Нагороди вручали в шпиталі в окупованому Луганську. На відео помітно, що у Богданова нема правої ноги нижче коліна.
"Хотел попробовать изменить свою жизнь, и выбор был только такой. Предложение такое только раз в жизни бывает, и попробовал себя в деле. Может, я для другого чего-то создан, а не просто отбывать наказание и всю жизнь там просиживать", - поділився Богданов роздумами з російськими пропагандистами.
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наслідки якими б були....
"...Одна нога у ней была короче...".
буде тепер в параші продовжувати убивати, правда, з особливою жорстокістю вже не вийде, без ноги все-таки
Оркостан, він такий гуаноподібний...
Ця потвора - показує на весь генофонд зайвої хромосоми.
Ломброзо, кинув палити....
Если бы украинец забил судью, прокурора и следователя кочергой, в зависимости от ситуации - я бы его назвал патриотом и на медаль!!!!
А вот если бы выпустили ментов, которые спьяну застрелили ребенка - то это возмущает!