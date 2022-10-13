Вбивцю Богданова, який до смерті забив суддю кочергою та гантелею, випустили з російської в’язниці, відправили воювати в Україну та нагородили орденом "За відвагу". ФОТО

Станіслав Богданов відсидів вже 10 років за вбивство судді й мав відбути ще 13 років покарання. Але вирішив "змінити щось у своєму житті".

Відео нагородження "вагнерівців" було опубліковане напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один з нагороджених - Станіслав Богданов. У 2013 році йому присудили 23 роки за вбивство з особливою жорстокістю, пов’язане із розбоєм. Богданов забив свою жертву - 32-річного суддю Сергія Жиганова - кочергою та гантелею. А потім вкрав з його будинку банківські картки,документи, електроінструменти та золоту прикрасу. На той момент Богданову було 25 років, і він уже мав судимість.

Тепер Богданов, як і ще троє "вагнерівців", отримав довідку про помилування, грамоту від начальника Національного центру Міноборони РФ, пам’ятний знак за поранення й медаль "За відвагу".

Також читайте: В Держдуму внесли законопроєкт про відправку в’язнів на війну з Україною: 1 день в зоні бойових дій - за 10 днів ув’язнення

Нагороди вручали в шпиталі в окупованому Луганську. На відео помітно, що у Богданова нема правої ноги нижче коліна.

"Хотел попробовать изменить свою жизнь, и выбор был только такой. Предложение такое только раз в жизни бывает, и попробовал себя в деле. Может, я для другого чего-то создан, а не просто отбывать наказание и всю жизнь там просиживать", - поділився Богданов роздумами з російськими пропагандистами.



