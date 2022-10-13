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Новини Фото Війна
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Вбивцю Богданова, який до смерті забив суддю кочергою та гантелею, випустили з російської в’язниці, відправили воювати в Україну та нагородили орденом "За відвагу". ФОТО

Станіслав Богданов відсидів вже 10 років за вбивство судді й мав відбути ще 13 років покарання. Але вирішив "змінити щось у своєму житті".

Відео нагородження "вагнерівців" було опубліковане напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один з нагороджених - Станіслав Богданов. У 2013 році йому присудили 23 роки за вбивство з особливою жорстокістю, пов’язане із розбоєм. Богданов забив свою жертву - 32-річного суддю Сергія Жиганова - кочергою та гантелею. А потім вкрав з його будинку банківські картки,документи, електроінструменти та золоту прикрасу. На той момент Богданову було 25 років, і він уже мав судимість.

Тепер Богданов, як і ще троє "вагнерівців", отримав довідку про помилування, грамоту від начальника Національного центру Міноборони РФ, пам’ятний знак за поранення й медаль "За відвагу".

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Нагороди вручали в шпиталі в окупованому Луганську. На відео помітно, що у Богданова нема правої ноги нижче коліна.

"Хотел попробовать изменить свою жизнь, и выбор был только такой. Предложение такое только раз в жизни бывает, и попробовал себя в деле. Может, я для другого чего-то создан, а не просто отбывать наказание и всю жизнь там просиживать", - поділився Богданов роздумами з російськими пропагандистами.

Вбивцю Богданова, який до смерті забив суддю кочергою та гантелею, випустили з російської в’язниці, відправили воювати в Україну та нагородили орденом За відвагу 01
Вбивцю Богданова, який до смерті забив суддю кочергою та гантелею, випустили з російської в’язниці, відправили воювати в Україну та нагородили орденом За відвагу 02

Автор: 

помилування (112) в’язні (334) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+17
Утилізація біосміття.
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13.10.2022 09:42
+13
Бляха, от генетично дебильна пика....
Ця потвора - показує на весь генофонд зайвої хромосоми.
Ломброзо, кинув палити....
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13.10.2022 09:55
+10
типовий дегенерат
буде тепер в параші продовжувати убивати, правда, з особливою жорстокістю вже не вийде, без ноги все-таки
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13.10.2022 09:45
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Утилізація біосміття.
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13.10.2022 09:42 Відповісти
це добре! оклигає, та й піде знову гантелями вимахувати!
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13.10.2022 09:43 Відповісти
збухається і здохне у смітті...
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13.10.2022 09:46 Відповісти
Hi. Декiлька днiв тому Пригожин на вiдео точно з такими ж розповiдав що в них шлях лише один, який протез (а може й нi) i назад на утилiзацiю. Нiхто там нiкого не буде випускати на свободу.
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13.10.2022 09:48 Відповісти
то погано. гарну б звірюку на волю б випустили....
наслідки якими б були....
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13.10.2022 09:52 Відповісти
Пошкандибає.

"...Одна нога у ней была короче...".
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13.10.2022 10:43 Відповісти
типовий дегенерат
буде тепер в параші продовжувати убивати, правда, з особливою жорстокістю вже не вийде, без ноги все-таки
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13.10.2022 09:45 Відповісти
все в нього вийде, якщо відпустять.
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13.10.2022 09:53 Відповісти
Своїх найкращих воїнів посилають в Україну...
Оркостан, він такий гуаноподібний...
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13.10.2022 09:46 Відповісти
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13.10.2022 09:49 Відповісти
Пропагандонське шоу .. Хвилинка слави , а завтра за цього у..бка вже забудуть , і буде він доживати свій вік десь під забором . Або знову когось приб'є і сяде туди де йому й місце .
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13.10.2022 09:54 Відповісти
Бляха, от генетично дебильна пика....
Ця потвора - показує на весь генофонд зайвої хромосоми.
Ломброзо, кинув палити....
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13.10.2022 09:55 Відповісти
лицо убийцы, рано или поздно он доберется до очередной жертвы, даже без ноги
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13.10.2022 10:01 Відповісти
російського суддю?
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13.10.2022 10:04 Відповісти
А міг дебіл здатися і допомогти очиститися українському правосуддю.
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13.10.2022 10:13 Відповісти
Яка країна, такі й кавалери нагород.
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13.10.2022 10:20 Відповісти
Морда "героя" путинской россии красноречиво говорит о его стране, в которой закон загнан под шконку.
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13.10.2022 10:28 Відповісти
Ну тепер може собі купити шарманку "Маленькі качечки" з музичною з мелодією і в підземний перехід
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13.10.2022 10:52 Відповісти
Ну и рожи у них.
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13.10.2022 11:28 Відповісти
На лице написано- лишнехромосомное животное
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13.10.2022 11:30 Відповісти
Таких животных нельзя выпускать среди людей!
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13.10.2022 12:03 Відповісти
Чудак проводил в мордоре судебную реформу так как предидущие привели только к засилью беспредела и бесправности орков./ касается и Украины с ее судебными десятилетними реформами судов/
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13.10.2022 12:06 Відповісти
такі ось герої на московії, а в нас кошовий, козловський, тож не далеко пішли.
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13.10.2022 12:43 Відповісти
По понятиям, этот кент, получив государственную награду, считается ссученным. Теперь каждый благородный сиделец обязан отпетушарить его.
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13.10.2022 13:23 Відповісти
И шо?
Если бы украинец забил судью, прокурора и следователя кочергой, в зависимости от ситуации - я бы его назвал патриотом и на медаль!!!!
А вот если бы выпустили ментов, которые спьяну застрелили ребенка - то это возмущает!
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13.10.2022 14:33 Відповісти
 
 