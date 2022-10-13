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6 суден із 154 тис. тонн української агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

13 жовтня з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" вийшли в рейси шість суден з українською агропродукцією.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ

"З Одеського порту вийшов балкер DIGNITY. З порту "Чорноморськ" вийшли - WEI HE, YAF S. З порту "Південний" вийшли судна AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD", йдеться в повідомленні.

За даними відомства, з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 7,38 млн тонн агропродукції.

6 суден із 154 тис. тонн української агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури 01
6 суден із 154 тис. тонн української агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури 02

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

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зерно (3119) корабель (1612) порт (2042) експорт (4475) зернові (1236) Мінінфраструктури (2060)


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Такие радостные все , это как с масками , . А что вы завтра жрать будете сами , никто не думает Это первое и второе , менять надо на оружие , а не просто отдавать за деньги
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13.10.2022 11:35 Відповісти
А самим буде вакуумна-пососака на весні .
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13.10.2022 11:41 Відповісти
 
 