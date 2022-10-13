6 суден із 154 тис. тонн української агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

13 жовтня з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" вийшли в рейси шість суден з українською агропродукцією.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"З Одеського порту вийшов балкер DIGNITY. З порту "Чорноморськ" вийшли - WEI HE, YAF S. З порту "Південний" вийшли судна AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD", йдеться в повідомленні.

За даними відомства, з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 7,38 млн тонн агропродукції.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО