6 суден із 154 тис. тонн української агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО
13 жовтня з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" вийшли в рейси шість суден з українською агропродукцією.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
"З Одеського порту вийшов балкер DIGNITY. З порту "Чорноморськ" вийшли - WEI HE, YAF S. З порту "Південний" вийшли судна AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD", йдеться в повідомленні.
За даними відомства, з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 7,38 млн тонн агропродукції.
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Yakov Nemo
показати весь коментар13.10.2022 11:35 Відповісти Мені подобається 1
Ігор Медушівський
показати весь коментар13.10.2022 11:41 Відповісти Мені подобається 0
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