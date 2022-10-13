Росіяни завдали 31 удару по Донеччині за добу. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. ФОТОрепортаж

Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.



"АрміяРФ атакувала міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Торецьк, Красногорівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Опитне, Карлівка, Іллінка, Берхівка, Іванопілля, Орлівка.

Окупанти вели вогонь з артилерії, танків, РСЗВ "Град", "Ураган", мінометів. Зруйновано та пошкоджено 24 цивільні об‘єкти – 13 житлових будинків, школа, котельня, торговельні павільйони, магазин, господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

П'ятнадцять ударів рашисти завдали по Авдіївці.

"Один із прильотів, який стався близько 8-ї години ранку, забрав життя цивільних мешканців, є травмовані. Пошкоджено багатоквартирний будинок та об’єкти інфраструктури.

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З артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, господарчі споруди та гаражне приміщення", - додали у Нацполіції.

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