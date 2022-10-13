Ще чотирьом особам повідомлено про підозру в організації псевдореферендуму на Луганщині. ФОТО
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянкам України, які брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, в листопаді 2018 року підозрювана склала присягу так званого "депутата народної ради ЛНР ІІІ скликання" та обійняла псевдопосаду "заступника голови громадської палати ЛНР". Вона взяла участь у створені так званого "громадського штабу з проведення незаконного референдуму". Підозрювана здійснювала заходи з агітації на підтримку проведення фейкового заходу. Також вона проголосувала за ухвалення так званого "Закону "О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ" і постанову про призначення такого псевдореферендуму.
Також у середині вересня 2022 року троє мешканок Луганщини погодилися взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області. Підозрювані обійняли псевдопосади голови "територіальної виборчої комісії м. Первомайськ", голови "територіальної виборчої комісії м. Лисичанськ" і секретаря "територіальної виборчої комісії м. Антрацит та Антрацитівського району".
Підозрюваним інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
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