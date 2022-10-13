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У деокупованому Куп’янську затримали топпоплічницю рашистів, яка збирала для РФ "податки" з місцевих, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ і ДБР затримали місцеву мешканку, яка є діючою співробітницею податкових органів України та ще з довоєнних часів обіймає посаду головного державного інспектора Куп’янського відділу податків і зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У деокупованому Куп’янську затримали топпоплічницю рашистів, яка збирала для РФ податки з місцевих, - СБУ 01

"Під час окупації зрадниця перейшла на бік ворога та почала працювати у так званій "Налоговой службе Харьковской ВГА" на посаді керівника середньої ланки. Встановлено, що на новій "посаді" зловмисниця брала участь у нарадах з підприємцями району, де схиляла їх до сплати податків на користь російсько-окупаційних військ.

Також зрадниця переконувала своїх колег-податківців, які залишилися на окупованій території, переходити на бік ворога та розпочинати роботу у новостворених податкових органах окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

За такий злочин їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскація майна.

У деокупованому Куп’янську затримали топпоплічницю рашистів, яка збирала для РФ податки з місцевих, - СБУ 02

У деокупованому Куп’янську затримали топпоплічницю рашистів, яка збирала для РФ податки з місцевих, - СБУ 03
У деокупованому Куп’янську затримали топпоплічницю рашистів, яка збирала для РФ податки з місцевих, - СБУ 04
У деокупованому Куп’янську затримали топпоплічницю рашистів, яка збирала для РФ податки з місцевих, - СБУ 05

СБУ (12812) Харківщина (6054) державна зрада (1686) деокупація (950) Куп’янськ (758)


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Топ коментарі
+13
Почему не в наручниках мордой в землю?
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13.10.2022 12:19
+8
И много наших недоналоговиков, особенно среди руководства, оказались за многие годы на зоне?... Сплошное купи-продай и вопрос решится. И да, на задерживаемых надо наручники надевать , а не на раслабоне чилить
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13.10.2022 12:19
+7
ага, ніби якесь сімейне фото
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13.10.2022 12:36
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Буде на зоні "завхозом" .
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13.10.2022 12:16 Відповісти
И много наших недоналоговиков, особенно среди руководства, оказались за многие годы на зоне?... Сплошное купи-продай и вопрос решится. И да, на задерживаемых надо наручники надевать , а не на раслабоне чилить
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13.10.2022 12:19 Відповісти
Тут не корупція , а зрада Батьківщини - тому буде топтати зону .
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13.10.2022 12:22 Відповісти
а, если коррупция, то топчат бутерброды с икрой дома....
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13.10.2022 12:32 Відповісти
Усі тридцять років наша країна будувалася на корупції і це навіть було "модно" .
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13.10.2022 12:37 Відповісти
Почему не в наручниках мордой в землю?
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13.10.2022 12:19 Відповісти
ага, ніби якесь сімейне фото
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13.10.2022 12:36 Відповісти
..ничО, успешная-счастливая Штепа проконсультирует "кому шо" занести в пещерном правосудии, ещё и на повышение пойдёт у дермака-портнова
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13.10.2022 12:44 Відповісти
Мабуть ще й платню отримувала до сьогодні.
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13.10.2022 13:07 Відповісти
молода баба,я розумію-стара людина,прожжонна закваска,роджена в ссср,але тут молода людина,а в голові та сама каша з руского міра (((
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13.10.2022 13:32 Відповісти
Ляхi як у коняхi !!🐴
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13.10.2022 13:33 Відповісти
Падаткова іншпекція,судосвинство,пажарніки,міскіє та районниє ради, паліція,обл енергі,землє управління при радах,адміністрації райоонния,обласних -

Неповний перелік
Не заплямованих у корупції та свавіллі,колоборації,
Це ще не розшаруділи громади не потерпаючих від бойових дій,там гай шумить...
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13.10.2022 13:41 Відповісти
На фото якась дівчина проводжає свого хлопця на працю до СБУ....
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13.10.2022 14:11 Відповісти
не хотіли очищати державні установи від хабарників та корупціонерів , це зробила війна…
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13.10.2022 14:50 Відповісти
 
 