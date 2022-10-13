У деокупованому Куп’янську затримали топпоплічницю рашистів, яка збирала для РФ "податки" з місцевих, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ і ДБР затримали місцеву мешканку, яка є діючою співробітницею податкових органів України та ще з довоєнних часів обіймає посаду головного державного інспектора Куп’янського відділу податків і зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Під час окупації зрадниця перейшла на бік ворога та почала працювати у так званій "Налоговой службе Харьковской ВГА" на посаді керівника середньої ланки. Встановлено, що на новій "посаді" зловмисниця брала участь у нарадах з підприємцями району, де схиляла їх до сплати податків на користь російсько-окупаційних військ.
Також зрадниця переконувала своїх колег-податківців, які залишилися на окупованій території, переходити на бік ворога та розпочинати роботу у новостворених податкових органах окупантів", - йдеться у повідомленні.
Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
За такий злочин їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскація майна.
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