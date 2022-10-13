Унаслідок обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа на площі приблизно 300 кв. м, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Вранці 13 жовтня ворог вкотре завдав обстрілу по місту Куп’янськ, в результаті чого сталася пожежа в магазині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Головного управління ДСНС України у Харківській області.
Як зазначається, полум'я поширилося на сусідні торгові об'єкти.
Загалом горіло три будівлі на загальній площі близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.
Об 11:10 пожежу було повністю ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль