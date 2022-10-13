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Унаслідок обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа на площі приблизно 300 кв. м, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці 13 жовтня ворог вкотре завдав обстрілу по місту Куп’янськ, в результаті чого сталася пожежа в магазині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Як зазначається, полум'я поширилося на сусідні торгові об'єкти.

Загалом горіло три будівлі на загальній площі близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Об 11:10 пожежу було повністю ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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Унаслідок обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа на площі приблизно 300 кв. м, - ДСНС 01

Унаслідок обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа на площі приблизно 300 кв. м, - ДСНС 02

Унаслідок обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа на площі приблизно 300 кв. м, - ДСНС 03

Унаслідок обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа на площі приблизно 300 кв. м, - ДСНС 04

Унаслідок обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа на площі приблизно 300 кв. м, - ДСНС 05

Унаслідок обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа на площі приблизно 300 кв. м, - ДСНС 06

Автор: 

пожежа (4325) Харківщина (6054) ДСНС (5105) Куп’янськ (758)


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