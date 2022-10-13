У визволені міста і села Харківщини повертається зв’язок: до регіону прибули 150 комплектів Starlink. ФОТО
На Харківщину прибули 150 надсучасних комплектів Starlink.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції у телеграмі.
Як зазначається,частина з них призначена для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Це дозволить швидко відновити зв’язок, поки не відбудується пошкоджена інфраструктура.
Наразі на Харківщині мобільні оператори відновили вже 27 мобільних базових станцій та продовжують відновлювати інші.
Решту комплектів отримає місцева влада, щоб налагодити швидке й ефективне відновлення визволених територій.
"Дякуємо Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink", - додали в Мінреінтеграції.
Топ коментарі
+5 Игорь Билык
показати весь коментар13.10.2022 14:55
+4 Артем #512840
показати весь коментар13.10.2022 14:40
+2 Зэлэный_Змий
показати весь коментар13.10.2022 14:27
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Це що, подарунок особисто від Ілона Маска?
Це "подарунок" особисто від Ілона Маска.)
За усяку х-ню в твітері - фууу. Вибачте, я справді не можу зрозуміти чому так не можна: за гарні вчинки - подяка, за не дуже добрі - "фууу"?
Що, насправді, тільки або подяка, або "фууу"? Що це за екстремізм бінарний?
Не потрібно сподіватись, що він є патріотом України ("це не його війна"). Але його старлінки допомагають перемогти, і конкретно за це можна йому дякувати. А не шукати якись негатив, що не по темі публікації.