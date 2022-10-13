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У визволені міста і села Харківщини повертається зв’язок: до регіону прибули 150 комплектів Starlink. ФОТО

На Харківщину прибули 150 надсучасних комплектів Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції у телеграмі.

Як зазначається,частина з них призначена для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Це дозволить швидко відновити зв’язок, поки не відбудується пошкоджена інфраструктура.

Наразі на Харківщині мобільні оператори відновили вже 27 мобільних базових станцій та продовжують відновлювати інші.

Решту комплектів отримає місцева влада, щоб налагодити швидке й ефективне відновлення визволених територій.

"Дякуємо Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink", - додали в Мінреінтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна від початку війни отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink

У визволені міста і села Харківщини повертається зв’язок: до регіону прибули 150 комплектів Starlink 01

У визволені міста і села Харківщини повертається зв’язок: до регіону прибули 150 комплектів Starlink 02

Автор: 

зв’язок (394) Харківщина (6054) Starlink (264)


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Топ коментарі
+5
Надо называть вещи своими именами, когда Украина была в жопе и рисковала быть потеряной между областями и в ключевых сферах деятельности, тогда Маск безвозмездно обеспечил критически важные обьекты, армию, медицину своим детищем и запустил старлинк в Украине, что стоило ему и его компании многие миллионы!!! доляров. В условиях войны это было спасительной, без всяких преувеличений, для нас акцией. За это благодарны будем всегда и его последующие интервью этого не изменят.
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13.10.2022 14:55
+4
Це не благодійна акція, ми купуємо за свої кошти та самі оплачуємо пакети
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13.10.2022 14:40
+2
Старлінки прибули, тож давайте всі хором ще раз плюнемо в Маска!
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13.10.2022 14:27
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Старлінки прибули, тож давайте всі хором ще раз плюнемо в Маска!
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13.10.2022 14:27 Відповісти
Це не благодійна акція, ми купуємо за свої кошти та самі оплачуємо пакети
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13.10.2022 14:40 Відповісти
Надо называть вещи своими именами, когда Украина была в жопе и рисковала быть потеряной между областями и в ключевых сферах деятельности, тогда Маск безвозмездно обеспечил критически важные обьекты, армию, медицину своим детищем и запустил старлинк в Украине, что стоило ему и его компании многие миллионы!!! доляров. В условиях войны это было спасительной, без всяких преувеличений, для нас акцией. За это благодарны будем всегда и его последующие интервью этого не изменят.
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13.10.2022 14:55 Відповісти
якщо маск затребує віддати ***** харківську область через помилки якого-нибудь умовного брєжнєва, теж сглотнеш?
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13.10.2022 16:09 Відповісти
Перепрошую, ви сьогодні молочку, хліб купували? Всім директорам та власникам тих підприємств подякували?

Це що, подарунок особисто від Ілона Маска?
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13.10.2022 14:50 Відповісти
Де я казав про подяку? Дякувати треба тильки Найвеличнішому за те, шо не втік!
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13.10.2022 15:06 Відповісти
ОК, пропоную так: за Старлінки - подяка, за ******* твіти - плюнути.
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13.10.2022 15:12 Відповісти
Ще чого? Старлінки він був зобовʼязаний передати. Увесь світ Україні винен як земля колхозу. Залишається тільки плюнути. Ану всі хором - раз, два, тьху!
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13.10.2022 15:17 Відповісти
одна добра справа не покриває кілька дебільних - це ази
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13.10.2022 16:11 Відповісти
Звичайно! Шо таке якісь срані старлінки? В нас вони на кожному смітнику. Наші воїни пожаліли Маска, взяли їх з собою, бо він дуже просив. А от пост в твітері - це дуже серьозно. Таке не пробачають! Тьху на нього!
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13.10.2022 16:21 Відповісти
Andrey Shpansky, Starlink не працює на Росії, в Білорусії, на тимчасово окупованих територіях України - в Криму та ОРДЛО, а також у районах, які безпосередньо межують з РФ та РБ.

Це "подарунок" особисто від Ілона Маска.)
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13.10.2022 18:14 Відповісти
Так, за це теж щіра подяка!

За усяку х-ню в твітері - фууу. Вибачте, я справді не можу зрозуміти чому так не можна: за гарні вчинки - подяка, за не дуже добрі - "фууу"?

Що, насправді, тільки або подяка, або "фууу"? Що це за екстремізм бінарний?
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13.10.2022 19:03 Відповісти
Andrey Shpansky, ця публікація не про твітер, а про Starlink. Тому твоє "фууу" замість ПОДЯКИ тут не доречне, схоже на тролінг, касап?..
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13.10.2022 19:51 Відповісти
Звичайно ж кацап. Цілуй (якщо ми вже на "ти") тепер Маска пожитєво , скіки б він не пропонував "мирних інициатів". От такий ото тролінг.
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13.10.2022 20:02 Відповісти
Andrey Shpansky, ти про що?).. Ілон Маск далеко не "святий", хоч він в багатьох речах і геній, можливо саме тому.
Не потрібно сподіватись, що він є патріотом України ("це не його війна"). Але його старлінки допомагають перемогти, і конкретно за це можна йому дякувати. А не шукати якись негатив, що не по темі публікації.
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13.10.2022 23:43 Відповісти
 
 