У визволені міста і села Харківщини повертається зв’язок: до регіону прибули 150 комплектів Starlink. ФОТО

На Харківщину прибули 150 надсучасних комплектів Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції у телеграмі.



Як зазначається,частина з них призначена для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Це дозволить швидко відновити зв’язок, поки не відбудується пошкоджена інфраструктура.

Наразі на Харківщині мобільні оператори відновили вже 27 мобільних базових станцій та продовжують відновлювати інші.



Решту комплектів отримає місцева влада, щоб налагодити швидке й ефективне відновлення визволених територій.



"Дякуємо Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink", - додали в Мінреінтеграції.

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