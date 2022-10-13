П’ятьох людей шукають під завалами багатоповерхівки у Миколаєві, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Миколаєві після нічного обстрілу РФ тривають, під завалами багатоповерхового будинку перебуває п’ять осіб.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих: чоловіка віком 31 рік та 80-річної жінки. За інформацією, під завалами перебуває ще п'ять людей. Додатково залучено бульдозер, кран Liebherr та екскаватор. Станом на 13:00, залучено дев'ять одиниць техніки та 37 рятувальників", - йдеться у повідомленні.
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