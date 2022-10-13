Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР з’ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення сигналу "повітряна тривога".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136". За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований", - йдеться повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався, - Повітряні Сили ЗСУ

Зазначається, що потерпілих серед населення немає. Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили підтвердили падіння українського літака на Полтавщині: Він був уражений ракетою на Сході та повертався на аеродром, загинув пілот







