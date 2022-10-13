Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР з’ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення сигналу "повітряна тривога".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
"За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136". За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.
Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований", - йдеться повідомленні.
Зазначається, що потерпілих серед населення немає. Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України.
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про пілотаж, аеродинаміку й про авіацію (у чому маю певний досвід) тобі пояснювати?
ти звідки? територіально не конкретно
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мінєтчік цапський - third
якщо я визначив, що то не гумор, а сарказм: ти тупе - уйо*біщє, я таки - РОЗУМНИК)))
Коллего, ось пруф:
http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html
І тих пруфів повний інтернет.
щоби такого не "бувало", застосовуэться система «свій - чужий»
Для зрадое...оф:
Первое, при сопоставлении стоимости нужно сравнивать сколько ущерба может нанести несбитые дроны, которые попадут в цель, это раз.
Второе, с чем сравнивать? Мы теряем 1 самолет на 5 дронов-шахидов? Нет, мы впервые потеряли самолет во время охоты за ними? Между тем как истребители и ПВО уже сбили штук 100 подобных дронов.
Случается всякое, особенно во время войны. Бывает самолет разбивается из-за изношенного двигателя, ошибки-усталости лётчика, погоды наконец... причём вообще никого не сбив и не защитив. Воевать сложно, особенно в таких условиях, в каких воюет наша авиация.
Это я уже не говорю про потери от дружественного огня, особенно в начале войны, да и теперь случается.
я пропоную другий метод боротьби з шахідами
він складаєтьсяч з трьох рівнів
перший рівень-прикордоники і тероборона за допомогою ПЗРК польського виробництва
другий рівень -вертольоти які знаходяться на відстані 40-50км
від першої лінії
третя лінія-ПВО яке конкретно захищає ту чи іншу територію
главне гарна комунікація між лініями
довжина кордону з білорусію приблизно 650км по прямій
ось на таку ділянку потрібно 4-5пар вертольотів
щоб посмінно робили 24 години в сутки
один вертоліт держить радіус 80км
Тому головна проблєма - виявити дрон і оперативно до нього наблизитися.
Пілоту відпочинку і відновлення !!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються з України під час війни московіі проти України!,