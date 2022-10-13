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Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР з’ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення сигналу "повітряна тривога".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР 01

"За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136". За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований", - йдеться  повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався, - Повітряні Сили ЗСУ

Зазначається, що потерпілих серед населення немає. Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України.


Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР 02
Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили підтвердили падіння українського літака на Полтавщині: Він був уражений ракетою на Сході та повертався на аеродром, загинув пілот


Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР 04
Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР 05
Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР 06

Вінницька область (1014) падіння (57) літак (2903) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+47
Головне шо живий. Скорішого одужання.
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13.10.2022 15:50
+24
Головне fighter pilot вижив. Одужання герою!
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13.10.2022 15:55
+21
Такі собі "безглузді балалайки", через які ми вже почали втрачати бойові літаки, і навіть не на аеродромах.
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13.10.2022 15:50
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Такі собі "безглузді балалайки", через які ми вже почали втрачати бойові літаки, і навіть не на аеродромах.
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13.10.2022 15:50 Відповісти
потрібно міняти тактику заходу на перехоплення і буде все ок
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13.10.2022 16:42 Відповісти
молодець! Чому ти ще не в ГШ?
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13.10.2022 18:04 Відповісти
бо я розумний, знаю елементарну фізику, але не вчився на військового... довелось, але не вчився(
про пілотаж, аеродинаміку й про авіацію (у чому маю певний досвід) тобі пояснювати?
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13.10.2022 19:00 Відповісти
....а ot маєш дуже погане почуття гумору, дурбелик=)
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13.10.2022 19:35 Відповісти
то це був жарт, хочеш сказати? для українця це жарт??? чи може рофл? дурбелику, тут таким чином жартувати небезпечно... а якщо ще й дурбеликами обзиватися...
ти звідки? територіально не конкретно
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13.10.2022 19:56 Відповісти
Да дурню, це був сарказм. Чи ти справді думаєш, що твій недолугий коментар достойний посади в ГШ ? =)
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13.10.2022 20:42 Відповісти
уй*бок, "почуття гумору" вже калька з цапської its the first
перехід на особистості second
мінєтчік цапський - third
якщо я визначив, що то не гумор, а сарказм: ти тупе - уйо*біщє, я таки - РОЗУМНИК)))
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13.10.2022 21:38 Відповісти
в спам, дурбецало=)
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13.10.2022 22:17 Відповісти
..може мені розповісте, як потрібно діяти і як змінити тактику? Я от дуже довго літаю...і ніяк не можу знайти *професіонала*... який зробив би так, щоб на війні не падали літаки і не гинули пілоти. Розкажіть ..як вночі ...перехопюючи малошвидкісні дрони уникнути попадання у його бойову частину... і попадати виключно у двигун... Але здається... що Ви... навіть не розумієте, як перехоплюють такі ціі...!! Чекаємо на лекцію.!
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14.10.2022 11:53 Відповісти
Головне шо живий. Скорішого одужання.
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13.10.2022 15:50 Відповісти
Не знаю наскільки правда. Пишуть, що під час катапультування пілот отримує майже травму. Багато хто після цього навіть перестають літати.
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14.10.2022 11:33 Відповісти
Не зовсім так. Пілот отримує великі навантаження, бо його разом з кріслом вистрілює з літака. Приємного мало, але це зовсім не обовʼязково, що травми. Був випадок, коли радянській геній зробив новітній літак для перемоги над загніваючим капіталізмом. І в того літака була одна особливість - коли всі системи вимкнені один важіль опускався вниз, а при включенні він підіймався и смикав ручку катапульти. Пілот випробувач сів перший раз в літак, пристібнувся, повернув ключ в замку запалювання (чи хз як там це відбувається в літаку) і його негайно з нього катапультувало. Пощастило, що це було не в ангарі.
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14.10.2022 11:44 Відповісти
..гарна казка!! У садочку піде на УРА!))))
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14.10.2022 11:56 Відповісти
О, диванні іксперди потянулися
Коллего, ось пруф:
http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html


І тих пруфів повний інтернет.
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14.10.2022 12:05 Відповісти
... прочитав би уважно, що там було. Що випадок не повязаний з конструкцією крісла...... а просто ВИПАДОК...яких дійно сотні у авіації. Катапультували і друг друга... і на стоянках...На Ту-22Р командир катапультував штурмана вниз..в землю на стоянці при запуску двигунів. Який тут пілот випробувач!? Ти навіть і близько не зрозумів, що відбулося...але херню намалював... От ти і є..диванний експерт...начитавшийся всякого в інтернеті... трактуючи це по своєму ...не розуміючи...що взагаі відбулося. Не треба мені..професійному штурману впарювати тут дитячі казки... ))) Не виставяйте себе невігасом.....коли нічого не розумієте.
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14.10.2022 13:05 Відповісти
Можуть кацапи з білорашки с300 пуляти?
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13.10.2022 15:53 Відповісти
Може так, а може на місцях вже дуже багато пзрк, а там якщо немає зв'язку розбиратися ніколи, запеленгував ціль пустив ракету і буває всіляке.
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13.10.2022 15:53 Відповісти
"буваэ"?
щоби такого не "бувало", застосовуэться система «свій - чужий»
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13.10.2022 16:26 Відповісти
розпізнавання є тільки в зрк , в пзрк такої "приблуди" нема.Не гони хвилю.
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13.10.2022 16:48 Відповісти
Армейский анекдот: "Почему раша не летает: потому что у нас есть стингеры! А почему наши не летают - потому что у нас есть стингеры!"
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13.10.2022 17:02 Відповісти
Головне fighter pilot вижив. Одужання герою!
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13.10.2022 15:55 Відповісти
Багато літаків втрачаємо останнім часом 🙁
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13.10.2022 15:58 Відповісти
5 збитих дронів по 10 000 доларів проти ціни Міг 29. Не в нашу користь, як насправді. Добре хоч пілот живий, дай Бог йому довгого життя.
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13.10.2022 16:23 Відповісти
А якщо б вони влучили в ціль? Складно так рахувати..
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13.10.2022 16:57 Відповісти
та може він вже сбив 100500 ціх шахідів
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13.10.2022 20:58 Відповісти
Увлекся пилот, да и машина не новая, и судя по всему не повезло, бывает.
Для зрадое...оф:
Первое, при сопоставлении стоимости нужно сравнивать сколько ущерба может нанести несбитые дроны, которые попадут в цель, это раз.
Второе, с чем сравнивать? Мы теряем 1 самолет на 5 дронов-шахидов? Нет, мы впервые потеряли самолет во время охоты за ними? Между тем как истребители и ПВО уже сбили штук 100 подобных дронов.
Случается всякое, особенно во время войны. Бывает самолет разбивается из-за изношенного двигателя, ошибки-усталости лётчика, погоды наконец... причём вообще никого не сбив и не защитив. Воевать сложно, особенно в таких условиях, в каких воюет наша авиация.
Это я уже не говорю про потери от дружественного огня, особенно в начале войны, да и теперь случается.
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13.10.2022 16:40 Відповісти
... цих зрадойобів вже хочеться 3.14здити а не пояснювати їм.Начитаються Вікіпедії і смердять тут своїм совкодрочерним песимізмом !
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13.10.2022 16:53 Відповісти
это не зрадойопы - это 100% кацапские боты
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13.10.2022 18:21 Відповісти
застосовувати міг-29 проти шахідів просто маразм
я пропоную другий метод боротьби з шахідами
він складаєтьсяч з трьох рівнів
перший рівень-прикордоники і тероборона за допомогою ПЗРК польського виробництва
другий рівень -вертольоти які знаходяться на відстані 40-50км
від першої лінії
третя лінія-ПВО яке конкретно захищає ту чи іншу територію
главне гарна комунікація між лініями
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13.10.2022 16:51 Відповісти
где ты столько наберешь железа и людей на такую територию?- нужно разведку улучшать что бы знать откуда вылетают дроны
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13.10.2022 18:23 Відповісти
А от ізраільські ВПС використовують Ф-35 для боротьби з тими самими шахідами, - от дурні, не прочитали макіного експерта Васяна=)
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13.10.2022 19:40 Відповісти
Таке діло... До речі Ф-35 доволі повільні. Навіть Ф-22 у 1,5-2 раза швидчі.
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14.10.2022 13:55 Відповісти
.повне нерозуміння принципу дії іранських дронів...і повне нерозуміння моживостей для їх знищення. ))
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14.10.2022 12:03 Відповісти
Нема у нас стільки ні ПЗРК з розрахунками, щоб весь кордон перекрити сплошняком, ні стільки вертольотів. Тим більше за 40-50 км це дуже близько, небезпечно.
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13.10.2022 17:04 Відповісти
ти не дуже в цій темі
довжина кордону з білорусію приблизно 650км по прямій
ось на таку ділянку потрібно 4-5пар вертольотів
щоб посмінно робили 24 години в сутки
один вертоліт держить радіус 80км
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13.10.2022 17:19 Відповісти
пля сегодняшние дроны с Крыма прилетели - но почему не уничтожаются склады в беларуси непонятно
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13.10.2022 18:24 Відповісти
а ще Мишенька... на вертоьоти треба поставити радіолокаційні станції, що будуть що будуть бачити дрони... зв*язати їх з ракетами....і не протитанковими..а авіаційними..яких нема на озброєнні вертольота? Чи Ви гарматою збираєтеся їх збивати? Як Ви зібралися вночі збивати ? Потрібно 10 вертольотів по вашим дитячим пропозиціям.... аж біля ТРИДЦЯТИ екіпажів.... І що сенсу..що вертоліт тримає радіус 80 км.? Як він знайде іранця..зі швидкістью 120 км на годину і на висоті 50-70 метрів..))))?? Навіть 100-150 метрів..))) Ви не то що..не дуже в цій темі. Ви зовсім нічого не розумієте....)))
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14.10.2022 12:47 Відповісти
Чого ви сперечаєтесь ? У південній Кореї вже є ПЗРК на шассі, заточені як раз для боротьби з дронами. Ракети меншого калібру - витрат менше.
Тому головна проблєма - виявити дрон і оперативно до нього наблизитися.
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14.10.2022 13:59 Відповісти
ніхто не сперечається! Треба людині просто зрозуміти... як з дронами та крилатими можна боротися з допомогою винищувача...як з ПЗРК..і як навіть викортстовуючи вертольоти. І ПЗРК і вертольоти можуть використовуватися ТІЛЬКИ ВДЕНЬ!!!! А тепер прикиньте вірогідність викриття летящого іранця на висоті 100 метрів вертольотом, який зовсім не має потрібного обаднання. Є такі системи і не тільки в Кореї. Але вони мають РЛС..і можуть працювати з ходу. Людина несе дитячу маячню... не розуміючи нічого. Розкидати вертушки вздовж кордону. Ну і що ? Ну пролетів дрон навіть над ним. Запускаємось... злітаємо... 5-6 хвилин..і що далі? Де він той дрон? Винищувачі патрулюють у повітрі. і то не завжди... а по інформації наближення цілі... і великій швидкості з наявною РЛС щось можуть зробити. Потрібна багатофункціональна система РЕБ... а її нажаь у нас нема. Так що тут не сперечання..а пояснення з моєї сторони.
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14.10.2022 14:20 Відповісти
Дякую ...
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14.10.2022 14:44 Відповісти
Зара таки, СРАТЬєгі зкацаплені, нагадять своїми «вагомими» «висновками» та «умозаклбчєніями» !!!
Пілоту відпочинку і відновлення !!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються з України під час війни московіі проти України!,
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13.10.2022 17:40 Відповісти
Видати пілоту F-16! Негайно!
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13.10.2022 19:27 Відповісти
 
 