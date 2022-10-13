Поховала сина у вирві від вибуху снаряда: Жахи окупації Харківщини російськими загарбниками. ФОТОрепортаж

Після визволення села поблизу Куп’янська стали відомі масштаби руйнувань та наслідків, які заподіяли російські окупанти.

Про це розповів журналіст Олесь Кромпляс, інформує Цензор.НЕТ.

Невелике село на південь від Куп’янська потрапило під російську окупацію майже одразу.

"Під час контрнаступу української армії за село розгорнулися бої. Росіяни відступили, залишивши після себе повністю знищений квартал коло переправи через річку (Оскіл. - Ред.)", - зазначив він.









"Важко передати побачене в селі – пейзаж нагадує знімальний майданчик, на якому зібрали до купи всі жахіття війни. Більше десяти повністю знищених будинків та дворів, обгорілий український БТР та російська БМП. Кілька спалених цивільних машин, на яких місцеві намагалися покинути село, та були застрелені росіянами з протилежного боку річки. Прямо на дорозі лежать трупи російських військових. Село було деокуповано в кінці вересня, тому українська поліція вже забрала тіла мирних жителів та поклала тіла російських солдат в пластикові пакети. Сморід стоїть нестерпний. На наших очах армійська вантажівка відтягує з дороги залишки російського БПМ, мало не чіпляючи трупи росіян, що лежать поряд з нею", - продовжив Кромпляс.









Місцевий житель Володимир, якому майже 70 років, до війни мав дім, автомобілі, сад та велике господарство. Але зараз російські окупанти повністю знищили його будинок. Сам чоловік нині живе в підвалі чужого будинку та пасе кіз сільської громади.













Дах будинку Олени також зруйновано через російські обстріли, а на городі кілька вирв від вибухів.

"Саме в такій вирві вона поховала свого сина. Він загинув в середині вересня. З початком напружених боїв, сім’я вирішила евакуюватися. Син поїхав забрати сусідів та недоїхав, його машину було підбито. Іморівно з російського танку, що стояв на висотах купянську вузлового. Спалена "Газель" сина стоїть вверх по вулиці, що виходить на зруйноване перехрестя.









Жінка намагалася забрати тіло сина, проте не змогла через снайперський вогонь зі сторони росіян. Тільки в останній день вересня, коли лінія фронту пересунулась далі на Схід від Куп’янська, жінка спромоглася довезти обвуглене тіло сина до свого двору та поховати у вирві на городі. Довезти його до кладовища не вистачило сил", - розповів журналіст.

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