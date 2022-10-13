Тіла трьох цивільних виявили у Куп’янському районі: одного з них було вбито за допомогу ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж 18+
13 жовтня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції у смт Куп’янськ-Вузловий виявили тіла трьох цивільних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Як зазначається, один із загиблих — місцевий мешканець, його поховав товариш на території домоволодіння. Чоловік розповів правоохоронцям, що 21 вересня російський військовий вистрілив у голову загиблого через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.
Також на узбіччі дороги слідчо-прокурорська група виявила ще два тіла — чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл російських військовослужбовців.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Огляд місця події проводився спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
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