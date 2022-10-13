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Тіла трьох цивільних виявили у Куп’янському районі: одного з них було вбито за допомогу ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж 18+

жертви

13 жовтня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції у смт Куп’янськ-Вузловий виявили тіла трьох цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, один із загиблих — місцевий мешканець, його поховав товариш на території домоволодіння. Чоловік розповів правоохоронцям, що 21 вересня російський військовий вистрілив у голову загиблого через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.

Також на узбіччі дороги слідчо-прокурорська група виявила ще два тіла — чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл російських військовослужбовців.

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Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Огляд місця події проводився спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Тіла трьох цивільних виявили у Куп’янському районі: одного з них було вбито за допомогу ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 01
Тіла трьох цивільних виявили у Куп’янському районі: одного з них було вбито за допомогу ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 02

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Тіла трьох цивільних виявили у Куп’янському районі: одного з них було вбито за допомогу ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 03
Тіла трьох цивільних виявили у Куп’янському районі: одного з них було вбито за допомогу ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 04
Тіла трьох цивільних виявили у Куп’янському районі: одного з них було вбито за допомогу ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 05
Тіла трьох цивільних виявили у Куп’янському районі: одного з них було вбито за допомогу ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 06

Автор: 

окупація (6695) смерть (6750) жертва (251) Офіс Генпрокурора (3250) Куп’янськ (760)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 18:38 Відповісти
Царство Небесне...

Які переговори можуть бути з кацапами...
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13.10.2022 19:51 Відповісти
можна вже замість*російські військовослужбовці* почати офіційно використовувати слово *свині* ? І коротше,і точніше.
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13.10.2022 20:37 Відповісти
Рашисти ***** принесли у Мирну Україну смерть та розруху!!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на Українських смертях!!
‼️🇺🇦⚔️❤️😡😠✊🇬🇧🇺🇸🇪🇺🇨🇦+++++👍‼️🇺🇦⚔️❤️
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15.10.2022 16:02 Відповісти
 
 