Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн. ФОТО
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували подарунки для ЗСУ. 14 жовтня їх отримають бригади уздовж лінії фронту. До бійців вирушають 10 автівок DAF, пікапи, дрони, генератори, буржуйки, рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальна польова лазня – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ви бачите британські вантажівки DAF. Вони виглядають як нові зусиллями нашої сервісної команди. Вони перевзуті в нові шини, мають нові тенти, нові кузови. Проведене повне технічне обслуговування, замінені акумуляторні батареї, проведена профілактика паливної системи. Машини будуть працювати і як артилерійські тягачі, і для перевезення особового складу", – сказав Порошенко.
Також на фронт відправляються сотні буржуйок. "Попереду зима. Ми зазделегідь підготувалися до цього. І машинобудівні підприємства наших партнерів виготовляють тисячі буржуйок, які, заправившись вугіллям або дровами, в окопі від 8 до 12 годин можуть тримати тепло. Це все піде на фронт", – показав Порошенко.
"Далі – каремати, спальники, радіостанції з комплектом додаткових батарей. Це – дрони, які йдуть у різні підрозділи. Це – комплекти зимової форми, фліски, і теплі штани, і термобілизна, і майки, і гумові чоботи – все йде на фронт. На фронт йдуть дизель-генератори із заниженою шумністю 7,5 кіловат, які також будуть забезпечувати функціонування всього електричного обладнання", – зазначив Порошенко.
Він також показав особливий подарунок для 25-ї бригади, яка відзначилася у боях за звільнення Харківщини – польову лазню: "Тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті. Це розроблене нашими інженерами, проектантами і виготовлене нашими партнерами".
Загальна сума допомоги, яка відправляється на передову, перевищує 17,5 млн грн.
За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ганьба та й годі тим закомплексованим зебілам
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1580318765245681664 18 ч
Глубинный российский народ, наконец, постепенно узнаёт, что он всю жизнь срал в дырку в полу не для того чтобы смотреть с дивана по телеку на армады Армат и небо черное от Су-57, а чтобы лично идти в бой со ржавым калашом и в стальной дедовской каске вслед за советским Т-62.
Они даже налоги в Украине не платят!
Реально бачиш потрібні речі.
Нужны системные преобразования в судах ，в больницах ，в армии и когда кто т представит систему по реорганизации ВСЕЙ ***** ЭТОЙ СОВКОВЩИНЫ тогда пусть хайпуют .
А то поулучается у формой зимней немогут обшить армию союзники слава им помогают срам армии прикрывают зато тот кто больше всех мавиков купит тот должен президентом стать или как ?Или как вместо того чтобы сделать зорошими реально хорошими зарплаты персонала чтобы все рвались за учебники и хотели стать уважаемыми врачами Тимошенко раздавала там что то пару маниторов пару скорых пару халатов дальше что ?
Так же само все хайпуют на новостях о Крымском мосту и что ？дальше то что ? откройте карту територию которую освободать с боями по размерам с Молдову и некто просто так с той стороны отступать небудет! Похайпавали на теме моста дальше ЧТО ?
Хватит обманывать себя и верить сказкам про 3 года в ЕС . Украина отстает от Польши в 20 раз ，а Польша от Германии в столько же . Нам до ЕС минимум десяток лет трубить реформами потом ，а теперь еще кровью!!!
Почему мы такие сказачные придурки что нам победу за три недели обещают ЕС за три года !!!?
У меня нету доверия ни к Пороху ни к ЗЕ может мне за Добкина проголосовать он сейчас воюеет !!!дальше что ?
Я хочу чтобы к власти пришел человек который сказал бы что нам ******* и ******* нужно и лет через 10-15 мы будем в ЕС ，человек который имеет нормальное образование желательно не в наших вузах не юристы и не телевизионщики зеленского ，человек который на сто процентов проукраинский ，а не тот который на отдыхе на карибах по пол ляма евро спускает за тур (привет Порошенко ) и не тот у кто на корпоративах по Москве прыгал (привет ЗЕ) человек которому интересна Украина будет жить и работать в Украине
Много слов много лирики некто работать нехочет все хотят в ЕС
Ищите лидеров своих громад в селах в городах выбирайте людей которые всегда были на нашей стороне !，выбирайте разумных людей с опытом работы в громадах ! и внимательно читайте их биографию ! и какие реформы они хотят привести в жизнь!
Патріоти допомогають, а ЗЕлені тільки ******* та звітують.
Не ти привело до влади опудало, що просрало програми будівництва оперативно-тактичних ракет, крилатих ракет?
Не ти голосувало за людину, що за лічені дні до початку вторгнення, назвала вимогу виділити армії 50 мільярдів, популізмом?
Серед твоїх слуг, більше сотні колаборантів: нема бажання відповісти за їх дії?
Зрозуміло, що перепродасть втридорога "мавіки" та генератори в своїх "рошенках" під виглядом масла чи київського торту...
Зебіки це я до вас..
Построй ты из себя героя и купи всё это. А вообще, настолько видно, что ряженый, нечленораздельная речь, несвязанные между собой по смыслу фразы. То ли психически больной человек, то ли доверили из ОП обгадить известного патриота и просто хорошего человека Гетьмана Порошенко, а у провокатора ума не хватило умно это сделать, получилось блеяние и бред сивой кобылы. При любом раскладе не проиграет только гражданин Зеленский, у него всё есть. ему и Украины не надо.