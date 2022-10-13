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Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували подарунки для ЗСУ. 14 жовтня їх отримають бригади уздовж лінії фронту. До бійців вирушають 10 автівок DAF, пікапи, дрони, генератори, буржуйки, рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальна польова лазня – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн 01

"Ви бачите британські вантажівки DAF. Вони виглядають як нові зусиллями нашої сервісної команди. Вони перевзуті в нові шини, мають нові тенти, нові кузови. Проведене повне технічне обслуговування, замінені акумуляторні батареї, проведена профілактика паливної системи. Машини будуть працювати і як артилерійські тягачі, і для перевезення особового складу", – сказав Порошенко.

Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн 02
Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн 03

Також на фронт відправляються сотні буржуйок. "Попереду зима. Ми зазделегідь підготувалися до цього. І машинобудівні підприємства наших партнерів виготовляють тисячі буржуйок, які, заправившись вугіллям або дровами, в окопі від 8 до 12 годин можуть тримати тепло. Це все піде на фронт", – показав Порошенко.

Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн 04

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Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн 05
Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн 06

"Далі – каремати, спальники, радіостанції з комплектом додаткових батарей. Це – дрони, які йдуть у різні підрозділи. Це – комплекти зимової форми, фліски, і теплі штани, і термобілизна, і майки, і гумові чоботи – все йде на фронт. На фронт йдуть дизель-генератори із заниженою шумністю 7,5 кіловат, які також будуть забезпечувати функціонування всього електричного обладнання", – зазначив Порошенко.

Він також показав особливий подарунок для 25-ї бригади, яка відзначилася у боях за звільнення Харківщини – польову лазню: "Тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті. Це розроблене нашими інженерами, проектантами і виготовлене нашими партнерами".

Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн 07

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Порошенко з волонтерами відправили на передову техніку та військову амуніцію на 17,5 млн грн 08

Загальна сума допомоги, яка відправляється на передову, перевищує 17,5 млн грн.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.

Автор: 

Порошенко Петро (15173) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+104
Справжній ПРЕЗИДЕНТ!
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13.10.2022 18:48
+66
+ 100 !

Державного розуму Людина !

Гетьман !
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13.10.2022 18:57
+65
А скокА 95-й Атправіл на фронт?
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13.10.2022 18:49
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молодець і Порох і волонтери
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13.10.2022 19:00 Відповісти
Найвеличнівшивому завжди є чим відповісти - запіліт черговий суворий відосік за кошти держбюджету і продовжить закриття найкращих УкраЇнських новинних телеканалів..
ганьба та й годі тим закомплексованим зебілам
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13.10.2022 19:08 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1580318765245681664 18 ч

Глубинный российский народ, наконец, постепенно узнаёт, что он всю жизнь срал в дырку в полу не для того чтобы смотреть с дивана по телеку на армады Армат и небо черное от Су-57, а чтобы лично идти в бой со ржавым калашом и в стальной дедовской каске вслед за советским Т-62.
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13.10.2022 19:15 Відповісти
95 квартал немного отстает
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13.10.2022 19:17 Відповісти
От чего можно отстать, гастролируя по ЕС?!!
Они даже налоги в Украине не платят!
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13.10.2022 19:48 Відповісти
А зеленая гниль клянчит по миру зимнюю форму...
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13.10.2022 19:18 Відповісти
А как выклянчит сообщит, что это шапито 95, не жалея себя, шило днем и ночью.
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13.10.2022 19:52 Відповісти
Зелені "волонтери" на чолі з "тимуровцем" Зелею встигли до війни так видоїти бюджет України, що без такої допомоги наші ЗСУ були б , як кажуть у нас, "голі, босі, простоволосі".
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13.10.2022 19:21 Відповісти
Оце так фотозвіти з допомогою.
Реально бачиш потрібні речі.
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13.10.2022 19:23 Відповісти
А притула тільки гроші збирає де супутник? Де байрактари? ( не ті, що Туреччина передала безкоштовно)
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13.10.2022 19:26 Відповісти
"а бил лі мальчік(спутнік)"?))))
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14.10.2022 15:06 Відповісти
"кандітєр", зупинися! скільки ти будеш кошмарити найвеличнішого лідора ********** і його Zeкоманду, що задонатили ЗСУ аж на 0 грн 00 коп.
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13.10.2022 19:34 Відповісти
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14.10.2022 09:31 Відповісти
Справжній син своєї країни, дякую пане президенте!
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13.10.2022 19:37 Відповісти
Да это все мелочи! Лучше новое видео о героях шапито 95 показать по ТВ.
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13.10.2022 19:49 Відповісти
ти особисто бачив ті прочерки в минулій декларації, чи це тобі подоляк нашептав і насипав монетою за висер?
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13.10.2022 20:31 Відповісти
Ярчейший пример как украинцы любят политиков не мозгами а глазами и ушами .Да низкий поклон господину Порошенко за его вклад ，а когда порошенко пришел к власти ? Все верно после АТО после Крыма тоесть страна была уже в войне ，да местами где прямо полная срака тушили пожары покупали какую то технику но это не было программой обновления ВСУ ，небыло доведена до ума ТРО да что говорить даже заводы не смогли построить для 152 калибра или не хотели . Зеленский тоже нечем незанимался точно также как и Порох единственное что можна сказать что Зеленский был меньше на пол срока у власти . Я это к чему все веду что хватит развешивать уши что у нас гаубица Богдана и комплекс Нептун лучшие в мире ，пожалуйста перейдите к Тарас Чмуту из фонда "Вернись живым там все расскажут" хватит веститись на хайпы Притулы(при всем моем уважении) или Порошенка или хоть Папы Римского !
Нужны системные преобразования в судах ，в больницах ，в армии и когда кто т представит систему по реорганизации ВСЕЙ ***** ЭТОЙ СОВКОВЩИНЫ тогда пусть хайпуют .
А то поулучается у формой зимней немогут обшить армию союзники слава им помогают срам армии прикрывают зато тот кто больше всех мавиков купит тот должен президентом стать или как ?Или как вместо того чтобы сделать зорошими реально хорошими зарплаты персонала чтобы все рвались за учебники и хотели стать уважаемыми врачами Тимошенко раздавала там что то пару маниторов пару скорых пару халатов дальше что ?
Так же само все хайпуют на новостях о Крымском мосту и что ？дальше то что ? откройте карту територию которую освободать с боями по размерам с Молдову и некто просто так с той стороны отступать небудет! Похайпавали на теме моста дальше ЧТО ?
Хватит обманывать себя и верить сказкам про 3 года в ЕС . Украина отстает от Польши в 20 раз ，а Польша от Германии в столько же . Нам до ЕС минимум десяток лет трубить реформами потом ，а теперь еще кровью!!!
Почему мы такие сказачные придурки что нам победу за три недели обещают ЕС за три года !!!?
У меня нету доверия ни к Пороху ни к ЗЕ может мне за Добкина проголосовать он сейчас воюеет !!!дальше что ?
Я хочу чтобы к власти пришел человек который сказал бы что нам ******* и ******* нужно и лет через 10-15 мы будем в ЕС ，человек который имеет нормальное образование желательно не в наших вузах не юристы и не телевизионщики зеленского ，человек который на сто процентов проукраинский ，а не тот который на отдыхе на карибах по пол ляма евро спускает за тур (привет Порошенко ) и не тот у кто на корпоративах по Москве прыгал (привет ЗЕ) человек которому интересна Украина будет жить и работать в Украине
Много слов много лирики некто работать нехочет все хотят в ЕС
Ищите лидеров своих громад в селах в городах выбирайте людей которые всегда были на нашей стороне !，выбирайте разумных людей с опытом работы в громадах ! и внимательно читайте их биографию ! и какие реформы они хотят привести в жизнь!
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13.10.2022 19:57 Відповісти
школота... Може, в Польщі хоч грамоти навчишся? Політологію - потім.
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13.10.2022 20:38 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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13.10.2022 20:03 Відповісти
порошенко міць і 3еленський на місці ніби все нормально але деякі рила 3 оточення викликають огиду
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13.10.2022 20:03 Відповісти
эти рыла и есть зеленский он их с собой привел - он их прикрывает то есть он их подельник по всем криминальнм делам которые пойдут в суд после победы
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14.10.2022 00:20 Відповісти
зеля на місці?????
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14.10.2022 07:59 Відповісти
Подяка Гетьману !
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13.10.2022 20:04 Відповісти
Ну от - є про що переможно звітувати ЗЄрмаківскому Міноборони.

Патріоти допомогають, а ЗЕлені тільки ******* та звітують.
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13.10.2022 20:15 Відповісти
сколько?
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13.10.2022 20:48 Відповісти
А ти ні?
Не ти привело до влади опудало, що просрало програми будівництва оперативно-тактичних ракет, крилатих ракет?
Не ти голосувало за людину, що за лічені дні до початку вторгнення, назвала вимогу виділити армії 50 мільярдів, популізмом?
Серед твоїх слуг, більше сотні колаборантів: нема бажання відповісти за їх дії?
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13.10.2022 21:00 Відповісти
Та шо ви там,....
Зрозуміло, що перепродасть втридорога "мавіки" та генератори в своїх "рошенках" під виглядом масла чи київського торту...
Зебіки це я до вас..
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13.10.2022 20:44 Відповісти
КСТАТИ ЗЕ МОГ БЫ ПРОДАТЬ СВОЮ ГРЁБАННУЮ ДАЧУ В ИТАЛИИ И КУПИТЬ ЧТО-ТО ДЛЯ АРМИИ И ЗАОДНО НАЧАТЬ УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОТИВ СВОЕГО ДРУЖКА ***** КУЧЕРЯВОГО НАВРЕДИВШЕГО УКРАИНЕ КАК НИКТО ДРУГОЙ ( ИСКЛЮЧАЯ ГРЁБАННОГО ПУТЛЕРА)
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13.10.2022 20:55 Відповісти
выбирайте - небалаболов и непопулистов квартальных
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14.10.2022 00:21 Відповісти
який в тебе до цього був логн і коли деактивований?
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13.10.2022 21:19 Відповісти
Иди таблетки выпей, а то шото с тобой явно не в порядке
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13.10.2022 21:27 Відповісти
Не истери. Фабрика до сих пор под арестом. И уже давно законсервирована. Харе тут чушь постить.
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13.10.2022 22:04 Відповісти
Что, снова обострение? Липецкаяфабрика-барыга- пиар-абырвалг
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13.10.2022 22:34 Відповісти
Так не будет Украины и тебе конец, уважаемый, или наоборот, новая власть оценит, а?
Построй ты из себя героя и купи всё это. А вообще, настолько видно, что ряженый, нечленораздельная речь, несвязанные между собой по смыслу фразы. То ли психически больной человек, то ли доверили из ОП обгадить известного патриота и просто хорошего человека Гетьмана Порошенко, а у провокатора ума не хватило умно это сделать, получилось блеяние и бред сивой кобылы. При любом раскладе не проиграет только гражданин Зеленский, у него всё есть. ему и Украины не надо.
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13.10.2022 23:10 Відповісти
не пести кацап епанный или ты зелебот недорезанный?
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14.10.2022 00:25 Відповісти
невже подоляк таких придурків процевлаштовує.....
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14.10.2022 08:18 Відповісти
Дякуємо,Гетьман !Слава ЗСУ !
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13.10.2022 23:09 Відповісти
🤣 А тим часом Бубка Бонв Зелені штани -
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13.10.2022 23:20 Відповісти
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13.10.2022 23:29 Відповісти
Цікаво, а зелені вже зняли відосик з "вояками" які з криком "ето всьо от баригі" рвуть фліски і т. ін.?
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14.10.2022 04:19 Відповісти
Дай Бог ,щоб це було на передовій
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17.10.2022 09:02 Відповісти
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