УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5093 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
8 360 4

З третього поверху пошкодженого від атаки дронів київського будинку врятовано жінку. ФОТО

Жінку врятували з будинку, який було пошкоджено під час атакти дронів.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пані Анна - врятована! Дістали з третього поверху пошкодженого будинку!" - йдеться в повідомленні.

З третього поверху пошкодженого від атаки дронів київського будинку врятовано жінку 01

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Дивіться: Тіло загиблого від атаки дронів в Києві знайшли під завалами (доповнено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Київ (19466) Тимошенко Кирило (558) дрони (4699)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://fb.watch/gcP1v4hWwS/ Святогорская лавра - оплот «русского мира» в Украине . И не надо думать, что обитатели Киево-Печерской лавры лучше. Украина, твои враги в самом центре Киева, они уничтожают тебя духовно. Не видеть этого нельзя.
показати весь коментар
17.10.2022 11:56 Відповісти
коли вдаримо по мінську......
показати весь коментар
17.10.2022 11:57 Відповісти
посольства ірану і рб повинні бути поза законом ...досить гратись в толерантність ...
показати весь коментар
17.10.2022 12:10 Відповісти
Хвиля ненависті до кацапської сарани росте. Це як хвиля цунамі.
показати весь коментар
17.10.2022 12:13 Відповісти
 
 