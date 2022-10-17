28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко. ФОТОрепортаж

28 дронів зранку летіли в бік Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили.

"В Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них - в житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Раніше врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами. Нещодавно дістали тіло загиблої жінки. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У житловому будинку Києва вибух через атаку дрону. 18 людей врятовано, двоє під завалами. ВIДЕО









Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.