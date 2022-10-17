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Новини Фото Війна
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28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко. ФОТОрепортаж

28 дронів зранку летіли в бік Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили.

"В Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них - в житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Раніше врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами. Нещодавно дістали тіло загиблої жінки. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У житловому будинку Києва вибух через атаку дрону. 18 людей врятовано, двоє під завалами. ВIДЕО

28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко 01
28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко 02
28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко 03
28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко 04

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Автор: 

Київ (19466) Кличко Віталій (3512) дрони (4699) Повітряні атаки на Київ (755)


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Кацапня вимагає від ***** - побьєд . Якщо не у протистоянні з ЗСУ то хоча б у війні з цивільними українцями . То ж ***** зі шкури пнеться щоб створити хоча б - їх іллюзію . .
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17.10.2022 12:26 Відповісти
Якшо вони стільки їх одразу запускають значить у них їх точно пару тисяч, а не кілька сотень
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17.10.2022 12:27 Відповісти
Так казали вже 2400 с чимось
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17.10.2022 12:29 Відповісти
Хто казав? Той *******-очкарік що "міністр оборони" казав про 300 штук пару днів назад
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17.10.2022 12:37 Відповісти
зеля сказав
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17.10.2022 13:47 Відповісти
 
 