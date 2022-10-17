28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко. ФОТОрепортаж
28 дронів зранку летіли в бік Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили.
"В Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них - в житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Раніше врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами. Нещодавно дістали тіло загиблої жінки. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.
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