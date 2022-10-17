Рашисти пошкодили дронами-камікадзе резервуари в Миколаєві: Вулицями міста тече олія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час атаки дронами-камікадзе російські загарбники поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

"Вдруге російські нацисти поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України. 17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв. Ворог продовжує політику агресії проти всього світу, наносячи подібні удари про цивільній інфраструктурі аграрного сектору економіки нашої країни. Минулого разу підприємство зазнало обстрілів крилатою ракетою. Цього разу - дронами-камікадзе.

Окрім того, складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю. Вогнеборці боролися з полум'ям кілька годин", - зазначив він.

Водночас місцеве видання "Новости-N" зазначає, що вулицями Миколаєва течуть річки соняшникової олії.

"Причиною стало ушкодження внаслідок атаки дронами двох резервуарів ємністю по сім з половиною тисяч тонн кожна на території підприємства Заводського району. Виникла пожежа, яку оперативно загасили співробітники ДСНС. Однак самі цистерни пошкоджені – з них виливається олія. Рідина тече вулицею, стікає до міської каналізації, на дорозі утворилися глибокі калюжі", - зазначають журналісти.

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