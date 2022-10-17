Рашисти пошкодили дронами-камікадзе резервуари в Миколаєві: Вулицями міста тече олія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час атаки дронами-камікадзе російські загарбники поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.
"Вдруге російські нацисти поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України. 17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв. Ворог продовжує політику агресії проти всього світу, наносячи подібні удари про цивільній інфраструктурі аграрного сектору економіки нашої країни. Минулого разу підприємство зазнало обстрілів крилатою ракетою. Цього разу - дронами-камікадзе.
Окрім того, складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю. Вогнеборці боролися з полум'ям кілька годин", - зазначив він.
Водночас місцеве видання "Новости-N" зазначає, що вулицями Миколаєва течуть річки соняшникової олії.
"Причиною стало ушкодження внаслідок атаки дронами двох резервуарів ємністю по сім з половиною тисяч тонн кожна на території підприємства Заводського району. Виникла пожежа, яку оперативно загасили співробітники ДСНС. Однак самі цистерни пошкоджені – з них виливається олія. Рідина тече вулицею, стікає до міської каналізації, на дорозі утворилися глибокі калюжі", - зазначають журналісти.
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Схоже на сценарій з зерном-кацапи нищили і крали все,що могли.Зараз треба негайно щось думати,що робити з олією,як зберегти
скиньте ціну, і самовивозом/самовиносом заберуть усе.
а ні, нех по дорозі тече.... але ціну ми триматимемо...
а подруге, олія якимось чином потрапила на термінал? хто сказав, що це рух лише в одну сторону?
я також звертався до власників терміналу.
певна знижка на олію могла б зробити доцільним і інші способи транспортування, раз кораблів нема... якщо б не заробили, то мінізували б можливі збитки...
але дуже хотілось заробити. заробили... і на кораблях зекономили, бо самотоком по дорозі дешевше...
Порт не работает и хранить больше негде
P.S. Хто б ту олію за зниженими цінами брав як все виробництво в Україні було нею затарене , ціна на соняшник , якщо у валюті рахувати , проти минулорічної впала в три рази а то й більше і нікому він не був потрібний аж поки порти розблокували на півдні , до того у бегах фурами возили (( дофіга так вивезеш ? (( Чи ти думаєш що коли олія по 20 грн відро буде , то ти її замість хліба їсти будеш ? ((
чисто спортивний інтерес...
Хотя кровища их соотечественников совсем не смущает козломордых...
Если роSSийские мрази думают, что им удастся добиться возмущения в Европе и уменьшить помощь Украине - они ошибаются! Помощь в защите от российских фашистов УВЕЛИЧИТСЯ геометрически пропорционально ненависти к рукожопым ублюдкам завидующим всем вокруг!
Там терминал целый
Може брешуть. Чув спирту можна додавати
чому не відправив на експорт ПО БУДЬ-ЯКІЙ ЦІНІ?
чому не віддав на армію?
чи він "свою" армію чекав, ну, то курва, дочекався.