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На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Шевченківському районі Києва загинула одна особа. Три людини перебувають у лікарні.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що сьогоднішня атака дронів-камікадзе - це тероризм.

"Ми маємо інформацію, що троє перебувають у лікарні. Одну людину дістали з-під завалів, вона мертва. Тривають пошукові роботи ще однієї людини. Це тероризм, центральна частина міста, де живуть цивільні, ніяких військових немає. 

Також з-під завалів будинку було врятовано кота.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що загинули 2 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 01
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 02
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 03
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 04
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 05
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 06
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 07
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 08
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 09
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 10
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 11
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 12
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 13
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 14
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 15
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 16
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 17
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 18
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 19
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 20
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 21
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 22
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 23
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 24
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 25
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 26
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 27
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 28
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 29
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 30
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 31
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 32
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 33
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 34
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 35
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 36
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 37
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 38
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 39
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 40
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 41
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 42
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 43
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 44
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 45
На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів 46


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19466) Кличко Віталій (3512) Богачук Олег (1457) дрони (4699) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+7
Нужно тот Иран сгноить под санкциями!
Я вообще за то, чтобы Америка Иран разбомбила.
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17.10.2022 12:39
+6
Иран - то вторично. Первично - сгноить Рашу !
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17.10.2022 12:43
+5
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17.10.2022 12:43
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Нужно тот Иран сгноить под санкциями!
Я вообще за то, чтобы Америка Иран разбомбила.
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17.10.2022 12:39 Відповісти
Иран - то вторично. Первично - сгноить Рашу !
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17.10.2022 12:43 Відповісти
и бульборейх
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17.10.2022 12:59 Відповісти
нужно не сопли по санкциям размазывать, а дела делать!

вот цим німці відбивали атаки сотен важких бомбардувальників
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17.10.2022 13:03 Відповісти
що заважає організувати ППО проти мопедів хоча б ось так на висотках по периметру міста або біля ТЕС

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17.10.2022 13:06 Відповісти
а шо воно таке? кинь посилання
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17.10.2022 13:18 Відповісти
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17.10.2022 12:43 Відповісти
посольство Ірану ще функціонує в Києві ? думаю що так , тоді питання до влади чому воно функціонує ?
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17.10.2022 12:47 Відповісти
А ты не думай, и интересуйся темой о которой пишешь

September 24, 2022 by https://tiells.com/author/admin/ Editorial staff

Киев разорвал дипломатические отношения с Ираном из-за «злого» сотрудничества с Россией после того, как украинские силы сбили не менее восьми беспилотников, поставленных Тегераном.

В ночном обращении в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посол Ирана в Украине Манучехр Моради был лишен аккредитации, а количество иранских сотрудников, которым разрешено находиться в посольстве Ирана в Киеве, «значительно» сокращено.
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17.10.2022 12:52 Відповісти
не здивуюсь якщо посол ірану сидить і дивиться у вікно, а на папірцеві ставить хрестики
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17.10.2022 12:48 Відповісти
За хрестики його вдома повісять, як віровідступника.
А півмісяці, - можливо. )))
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17.10.2022 13:17 Відповісти
Они думают что такими атаками запугают мирное население но только наоборот разозлят.....до каждого украинца начинает доходит что не может быть никакого мира ,орков мразей нужно уничтожать....до последнего.....физически уничтожить терористическое образование "расия"...и когда у них внутри страны все начнёт гореть ни одного либерала и "опозиционера" не впускать в Украину.
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17.10.2022 12:50 Відповісти
статистика ж каже, що останні 2 тижні за кордон виїхало набагато більше українців, ніж до цього
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17.10.2022 13:15 Відповісти
Це їх вибір, особисто я їх не засуджую
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17.10.2022 14:28 Відповісти
Ні про яке там "запугивание мирного населения" кацапи вже не думають, не повторюйте зелене марення зі ЗМІ. Кацапи планомірно знищують все в Україні, а зелені виродки в цьому їм добре допомагають.
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17.10.2022 14:26 Відповісти
От нахіба оці виправдання, типу там не було військових об'єктів. А якби були? Якого хєра ви взагалі до нас лізете, от в чому питання.
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17.10.2022 12:50 Відповісти
Интересно,стоит пару стареньких домика на фоне современных многоэтажек, вопрос - что будет на их месте? Людей конечно же жалко.
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17.10.2022 12:55 Відповісти
На Жилянской, как раз, больше старых домов чем новостроек.
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17.10.2022 13:11 Відповісти
все норм
нафіга нам власне ППО
краще бабло на дороги і марафон... а для зебобіків відосикі запишуть
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17.10.2022 13:16 Відповісти
А скільки там вибухівки? Невже один дрон розвалив пів-будинку?
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17.10.2022 13:20 Відповісти
чомусь вдарили саме по старому будинку, не по новобудові поруч. Чим не план-договорняк очищення Києва під нові забудови, і не треба там договори\відселення людей робити. Плюс ще картинка для медія. Чим не схема для Кличка, Єрмака, Путєна через спільного їх кореша Сьому Могилевича?
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17.10.2022 13:37 Відповісти
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17.10.2022 13:39 Відповісти
‼️‼️Может наконец ПРИДУРКИ ДЕПУТАТЫ вернут обратно украинцам ЛЬГОТНУЮ РАСТАМОЖКУ, чтобы украинцы покупали авто по ценам ЕС ( куда Украина стремиться вступить)
Украинцы должны иметь возможность увозить свои семьи от опасностей .
ПРЕДЛАГАЮ врагов Украины - автобарыг, геттманцева , найема- посадить в тюрьму за геноцид украинцев
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17.10.2022 13:42 Відповісти
Чому бійцям місцевих тероборон по всій Україні досі не дали пзрк "ігла" та "стінгер"?
Ці дрони прилетіли коли їх було чути й видимість була чудовою, чому їх нічим збити?!
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17.10.2022 15:11 Відповісти
оскільки серед загиблих немає американців сша не будуть визнавати росію терористом.
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17.10.2022 17:33 Відповісти
 
 