На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Шевченківському районі Києва загинула одна особа. Три людини перебувають у лікарні.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що сьогоднішня атака дронів-камікадзе - це тероризм.
"Ми маємо інформацію, що троє перебувають у лікарні. Одну людину дістали з-під завалів, вона мертва. Тривають пошукові роботи ще однієї людини. Це тероризм, центральна частина міста, де живуть цивільні, ніяких військових немає.
Також з-під завалів будинку було врятовано кота.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.
Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що загинули 2 особи.
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Я вообще за то, чтобы Америка Иран разбомбила.
вот цим німці відбивали атаки сотен важких бомбардувальників
September 24, 2022 by https://tiells.com/author/admin/ Editorial staff
Киев разорвал дипломатические отношения с Ираном из-за «злого» сотрудничества с Россией после того, как украинские силы сбили не менее восьми беспилотников, поставленных Тегераном.
В ночном обращении в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посол Ирана в Украине Манучехр Моради был лишен аккредитации, а количество иранских сотрудников, которым разрешено находиться в посольстве Ирана в Киеве, «значительно» сокращено.
А півмісяці, - можливо. )))
нафіга нам власне ППО
краще бабло на дороги і марафон... а для зебобіків відосикі запишуть
Украинцы должны иметь возможность увозить свои семьи от опасностей .
ПРЕДЛАГАЮ врагов Украины - автобарыг, геттманцева , найема- посадить в тюрьму за геноцид украинцев
Ці дрони прилетіли коли їх було чути й видимість була чудовою, чому їх нічим збити?!