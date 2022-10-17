На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Шевченківському районі Києва загинула одна особа. Три людини перебувають у лікарні.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що сьогоднішня атака дронів-камікадзе - це тероризм.

"Ми маємо інформацію, що троє перебувають у лікарні. Одну людину дістали з-під завалів, вона мертва. Тривають пошукові роботи ще однієї людини. Це тероризм, центральна частина міста, де живуть цивільні, ніяких військових немає.

Також з-під завалів будинку було врятовано кота.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що загинули 2 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинула жінка, 18 осіб врятовано, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.