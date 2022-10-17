5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО
У межах "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи вирушили 5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.
Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тис. тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тис. тонн ріпаку до Пакистану.
З початку реалізації "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 350 суден зі 7,8 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.
Топ коментарі
+7 Гейза Йовбак
показати весь коментар17.10.2022 14:03
+7 Алекс Ростиков
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+5 Ігор Медушівський
показати весь коментар17.10.2022 14:25
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теж саме було..але кошти десь осіли у Швейцарії..золото партії..історія циклічна..
Нас їбашать , а ми годуємо пів-світу та ще і ціни на продовольство європейські .