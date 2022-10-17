5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

У межах "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи вирушили 5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.

Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тис. тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тис. тонн ріпаку до Пакистану.



З початку реалізації "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 350 суден зі 7,8 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 16 жовтня з портів Одеса та Південний відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО





