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5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

У межах "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи вирушили 5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.

Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тис. тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тис. тонн ріпаку до Пакистану.

З початку реалізації "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 350 суден зі 7,8 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 16 жовтня з портів Одеса та Південний відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 01

5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 02

Автор: 

зерно (3119) порт (2043) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+7
Скільки поставили в Іран по програмі "продовольство в обмін на удар дронами"? . Ми воістину їбанута країна і повністю заслуговуємо на той піздєц що зараз відбувається!
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17.10.2022 14:03
+7
Головне Іран не забудьте нагодувати ...
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17.10.2022 14:29
+5
Україна - країна клоунів куколдів !
Нас їбашать , а ми годуємо пів-світу та ще і ціни на продовольство європейські .
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17.10.2022 14:25
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Скільки поставили в Іран по програмі "продовольство в обмін на удар дронами"? . Ми воістину їбанута країна і повністю заслуговуємо на той піздєц що зараз відбувається!
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17.10.2022 14:03 Відповісти
оу..ціни на їдло вже у 2.5 рази в нас виросли..до НГ що наші зелені економісти прогнозують?? бо тактика, як у леніна і сталіна - влаштувати українцям голодомор під приводом нехватки зброї, індустріалізації, електрофікації..

теж саме було..але кошти десь осіли у Швейцарії..золото партії..історія циклічна..
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17.10.2022 14:19 Відповісти
І мабуть же в іран теж?
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17.10.2022 14:20 Відповісти
Україна - країна клоунів куколдів !
Нас їбашать , а ми годуємо пів-світу та ще і ціни на продовольство європейські .
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17.10.2022 14:25 Відповісти
ціни вже вище на все. треба ще на електрику підтягнути і ми цілком європейці
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17.10.2022 14:29 Відповісти
Головне Іран не забудьте нагодувати ...
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17.10.2022 14:29 Відповісти
У нас переизбыток хлеба, все даром. Это баржи призраки, мы ни куя правды не узнаем,не надо себя тешить голодными папуасами.
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17.10.2022 14:30 Відповісти
ну вот, ну вот... африкано - азиатскихх питомцев без кормов не оставят... Тут, правда, самим приходится каждый патрон ВЫМАЛИВАТЬ, как подачку, чтоб это зерно ОТГРУЖАТЬ, но на пищеварении приматов это сказаться НЕ должно!
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17.10.2022 14:40 Відповісти
нехай іх оон і гутіереш накормлять.. чімось..всіх разом
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17.10.2022 14:44 Відповісти
*****, покажить куда бабло вивели за ці 5 суден, є така х"ня як ТТН, будьласка в студію прошу!
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17.10.2022 18:13 Відповісти
 
 