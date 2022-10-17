Минулої доби морські піхотинці знищили понад десяток рашистів, 2 танки, гармату, 2 гаубиці та ЗРК "Тор", - ВМС

16 жовтня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 13 чоловік живої сили, 2 танки, самохідну гармату "Гіацинт-С", 2 самохідні гаубиці "Мста-С", реактивну систему залпового вогню та зенітний ракетний комплекс "Тор".

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у ВМС.

Також читайте: Минулої доби морські піхотинці знищили десятки рашистів, 4 гармати, міномет та 2 сховища з боєприпасами, - ВМС. ІНФОГРАФІКА