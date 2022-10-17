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Повідомлено про підозру 4 полоненим окупантам, які катували учасників АТО на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокуратура встановила чотирьох російських військових, причетних до катувань учасників АТО на базі відпочинку на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

"Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову і викрали. Утримували їх у ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках. Підозрювані влаштовували чоловікам допити для отримання інформації про інших жителів смт Борова, які брали участь в АТО в період 2014–2015 років. Після катувань російські військові відпустили потерпілих", - йдеться у повідомленні.

"Після деокупації Харківщини вони (причетні до катувань. - Ред.) потрапили у полон. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України", - додали в Офісі генпрокурора.

Також читайте: Мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру 4 полоненим окупантам, які катували учасників АТО на Харківщині, - Офіс генпрокурора 01
Повідомлено про підозру 4 полоненим окупантам, які катували учасників АТО на Харківщині, - Офіс генпрокурора 02
Повідомлено про підозру 4 полоненим окупантам, які катували учасників АТО на Харківщині, - Офіс генпрокурора 03

Автор: 

армія рф (17373) прокуратура (3676) катування (599) Харківщина (6054) підозра (767)


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Топ коментарі
+11
Gde **** ****** ?
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17.10.2022 16:53
+9
Сволота кацапська!!!
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17.10.2022 16:53
+7
у меня вопрос ? От кого прячут лицо этих тварей ?
,
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17.10.2022 18:39
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Сволота кацапська!!!
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17.10.2022 16:53 Відповісти
Яка в сраці підозра !
На палю потвор, а перед цим молотком по кінцівках !
Й знову рила затушовали, це що ? ,щоб потім не впізнали як будуть у нас працювати поліцаями ?
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17.10.2022 18:25 Відповісти
у меня вопрос ? От кого прячут лицо этих тварей ?
,
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17.10.2022 18:39 Відповісти
Gde **** ****** ?
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17.10.2022 16:53 Відповісти
ховають нахрінато..бісить вже..таке враження, що триндять про затриманих..бо ніякої конкретики
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17.10.2022 17:02 Відповісти
Вот интересно, а в Европе, Израиле или Штатах тоже такая практика заблуривания ?
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17.10.2022 17:29 Відповісти
Нет у нас все должны знать хероев в лицо
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17.10.2022 17:44 Відповісти
отож, а у нас вся судебная система строилась на их защиту
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17.10.2022 17:49 Відповісти
Повісити на Майдані і все. Щоб було розуміння що з тими хто робив і робить такі злочини- розмов не буде
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17.10.2022 17:03 Відповісти
На палю та усі справи ...
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17.10.2022 17:04 Відповісти
Нарешті вже не заочні вироки...
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17.10.2022 17:04 Відповісти
для чого таку кацапську наволоч брати в полон і надавати про це інформацію???
краще застосовувати міру передбачену законами воєнного часу
а то потім ще харчі на виродків витрачати
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17.10.2022 17:10 Відповісти
Сподіваюсь, молоток не загубився.
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17.10.2022 17:11 Відповісти
Погладьте по голівке і відпустіть,замісь того щоб зразу повісити.
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17.10.2022 17:16 Відповісти
Молоточком погладить по голове
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17.10.2022 19:52 Відповісти
И этих сцук будут обменивать ?
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17.10.2022 17:25 Відповісти
Поки не засудять обмінювати не будуть, а через пару років буде відніше
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17.10.2022 18:16 Відповісти
Молоток должен вернуться на щупальца этих мразей.
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17.10.2022 18:00 Відповісти
Тільки смерть моzzzkaлям!
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17.10.2022 19:18 Відповісти
 
 