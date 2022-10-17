Повідомлено про підозру 4 полоненим окупантам, які катували учасників АТО на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокуратура встановила чотирьох російських військових, причетних до катувань учасників АТО на базі відпочинку на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

"Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову і викрали. Утримували їх у ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках. Підозрювані влаштовували чоловікам допити для отримання інформації про інших жителів смт Борова, які брали участь в АТО в період 2014–2015 років. Після катувань російські військові відпустили потерпілих", - йдеться у повідомленні.

"Після деокупації Харківщини вони (причетні до катувань. - Ред.) потрапили у полон. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України", - додали в Офісі генпрокурора.

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