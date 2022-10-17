Окупанти обстріляли з артилерії прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ". ФОТО
Російські окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"З 15:45 до 16:30 повідомили про обстріл населеного пункту Середина-Буда. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні
Внаслідок обстрілу два будинки в населеному пункті охоплені полум'ям.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.
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Но это уже не при этих *******, которые снова расписали миллиарды на дороги вместо контрбатарейных меропрятий в Черниговской, Сумской и Харьковской области, забив *** на местное население в приграничных районах. Одинхер зеко-***** уверена, что население там снова проголосует за самого выдающегося после Тараса Шевченка "украинца".