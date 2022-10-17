Окупанти обстріляли з артилерії прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ". ФОТО

Російські окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 15:45 до 16:30 повідомили про обстріл населеного пункту Середина-Буда. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні

Внаслідок обстрілу два будинки в населеному пункті охоплені полум'ям.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.

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