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Окупанти обстріляли з артилерії прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ". ФОТО

Російські окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли з артилерії прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК Північ 01

"З 15:45 до 16:30 повідомили про обстріл населеного пункту Середина-Буда. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні

Внаслідок обстрілу два будинки в населеному пункті охоплені полум'ям.

Окупанти обстріляли з артилерії прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК Північ 02

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Сумщини загинули щонайменше 3 особи, 9 дістали поранення, під завалами перебувають люди, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


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Содіваюсь, що наші прикордонники "насипають" у відповідь хоч трішки. Звичайно, роблять при цьому виглят, що "то не ми" і "воно саме"... Інакше це не скінчиться ніколи
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17.10.2022 18:29 Відповісти
арты у ДПСУ нет, AN\TPQ тоже. Поэтому в ответ ничего не насыпается.
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17.10.2022 18:47 Відповісти
Прикро... Але, сподіваюсь, з часом з'явиться.
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17.10.2022 19:08 Відповісти
Появится, когда фронты сольются с государственной границей, когда реорганизуют ДПСУ, докупят еще сотню AN\TPQ-49 и сотню L119...
Но это уже не при этих *******, которые снова расписали миллиарды на дороги вместо контрбатарейных меропрятий в Черниговской, Сумской и Харьковской области, забив *** на местное население в приграничных районах. Одинхер зеко-***** уверена, что население там снова проголосует за самого выдающегося после Тараса Шевченка "украинца".
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17.10.2022 19:23 Відповісти
А где политическая воля, о которой постоянно болтает ветеринар Данилов? Или это признак всех зеленожопых?
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17.10.2022 18:36 Відповісти
Воля лижбы не Порошенко,отам ваша воля йолопи!😭
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17.10.2022 22:07 Відповісти
А ми у відповідь що??? Чи нам ніззя-ми не агресори. Ми терпіли!
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17.10.2022 18:44 Відповісти
Можно, но нечем. И некуда - они уже уехали.
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17.10.2022 18:48 Відповісти
Брянськ,Клинцы,Почеп,Трубчевськ,Стародуб треба виключати, Льгов,Суджу,Рильськ,Глушково- теж.
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17.10.2022 18:53 Відповісти
 
 