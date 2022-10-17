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Знайдено тіла трьох цивільних мешканців села Черкаські Тишки, які були вбиті під час російської окупації, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці виявили тіла трьох осіб с.Черкаські Тишки Харківського району Харківської області, які загинули під час російської окупації населеного пункту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба. Харківської обласної прокуратури.

"Трупи спрямовані на проведення судово-медичної експертизи. Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні. 

За інформацією відомства, літня сімейна пара (84-річний чоловік та його 81-річна дружина) загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їхні тіла поховали сусіди на території приватного будинку. Крім того, правоохоронці виявили останки тіла без голови на проїжджій частині села. В даний час встановлюються особи загиблого та обставини смерті.

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Знайдено тіла трьох цивільних мешканців села Черкаські Тишки, які були вбиті під час російської окупації, - прокуратура 01
Знайдено тіла трьох цивільних мешканців села Черкаські Тишки, які були вбиті під час російської окупації, - прокуратура 02
Знайдено тіла трьох цивільних мешканців села Черкаські Тишки, які були вбиті під час російської окупації, - прокуратура 03

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окупація (6694) прокуратура (3676) катування (599) Харківщина (6054)


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Стареча кацяпам відповідає .що вже немає часу їм боятися, та висказують все що думають про орків, ось і вбивають стареньких.Царство небесне закатованим та прийнявшим смерть від нелюдей!Боже Великий поверни вбивцям сторицею,все що вони роблять в Україні!
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17.10.2022 19:58 Відповісти
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17.10.2022 20:04 Відповісти
И опять тишина по части закона об оружии. Даже не было шанса у людей хоть на один выстрел перед смертью! У родни потом отомстить. Даже ценой своей жизни. А ведь работало всегда--- глаз за глаз, кровь за кровь, смерть за смерть! Мы и это у себя отняли, не отстояли. А ведь подобные истины работают. Иногда успевают и подумать. Мы все просрали...
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17.10.2022 20:10 Відповісти
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17.10.2022 20:12 Відповісти
ВІН ТАК І СКАЗАВ - Я Б ВТРАЧАВ, А НЕ УКРАЇНА.
ЦЕ ГНИЛА ГНІДА, А НЕ ЛЮДИНА.
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17.10.2022 20:40 Відповісти
 
 