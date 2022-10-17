Знайдено тіла трьох цивільних мешканців села Черкаські Тишки, які були вбиті під час російської окупації, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці виявили тіла трьох осіб с.Черкаські Тишки Харківського району Харківської області, які загинули під час російської окупації населеного пункту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба. Харківської обласної прокуратури.
"Трупи спрямовані на проведення судово-медичної експертизи. Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, літня сімейна пара (84-річний чоловік та його 81-річна дружина) загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їхні тіла поховали сусіди на території приватного будинку. Крім того, правоохоронці виявили останки тіла без голови на проїжджій частині села. В даний час встановлюються особи загиблого та обставини смерті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЦЕ ГНИЛА ГНІДА, А НЕ ЛЮДИНА.