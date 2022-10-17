Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 17 жовтня, у Києві під посольством Ірана пройшла акція протесту проти передачі Росії зброї, в том числі дронів-камікадзе, якою країна-агресор потім атакує Україну.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні увечері мешканці Києва вийшли на акцію протесту під посольство Ірану. Вони протестували проти передачі Іраном зброї Росії, якою країна-агресор потім атакує Україну, в тому числі і столицю. Мітингувальники принесли під посольство розбиту цеглу зі зруйнованих іранськими дронами будинків у столиці та дитячі іграшки, в пам'ять про жертв атак іранською зброєю, які потім залили червоною фарбою.
Також в ході протесту мітингувальники увімкнули звук дрона-камікадзе.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Если, что то и ложить перед их вонючим кублом в Киеве так это вот это
Для чого ці "акції"? Щоб відчути, що щось робиш? Побачити себе в телевізорі? Краще б сітки плели для ЗСУ, їй-богу.
тоди и кацапам и аятолле кирдык..
Не треба ніяких протестів. Треба просто жбурнути через огорожу декілька коктейлів Молотова. Просто як попередження. Або підстерегти якого-небудь бородатого чалмоносця на виході з київського генделика і порахувати йому ребра.
У нас що, є зайві території, що ми їх так широко роздаємо всяким гнідам? Аналогічно - "посольства" бульбарейху і лаптєстану.