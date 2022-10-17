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Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 жовтня, у Києві під посольством Ірана пройшла акція протесту проти передачі Росії зброї, в том числі дронів-камікадзе, якою країна-агресор потім атакує Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні увечері мешканці Києва вийшли на акцію протесту під посольство Ірану. Вони протестували проти передачі Іраном зброї Росії, якою країна-агресор потім атакує Україну, в тому числі і столицю. Мітингувальники принесли під посольство розбиту цеглу зі зруйнованих іранськими дронами будинків у столиці та дитячі іграшки, в пам'ять про жертв атак іранською зброєю, які потім залили червоною фарбою. 

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Також в ході протесту мітингувальники увімкнули звук дрона-камікадзе.

Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 01
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 02
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 03
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 04
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 05
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 06
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 07
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 08
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 09
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 10
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 11
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 12
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 13
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 14
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 15
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 16
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 17
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 18
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 19
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 20
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 21
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 22
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 23
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 24
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 25
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 26
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 27
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 28
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 29
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 30
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 31
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 32
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 33
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 34
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 35
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 36
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 37
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 38
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 39
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 40
Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Іран (2031) Київ (19466) зброя (7464) посольство (944) протест (2398)


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Топ коментарі
+27
Этим моральным уродам пох...ю такие пикеты.
Если, что то и ложить перед их вонючим кублом в Киеве так это вот это
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17.10.2022 20:57
+16
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17.10.2022 20:57
+14
Какие пикеты, там уже нужно куярить на месте мразоту в простынях.
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17.10.2022 21:03
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Фашисты **********, это ваши братья - иранские террористы.
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17.10.2022 20:57 Відповісти
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17.10.2022 20:57 Відповісти
Этим моральным уродам пох...ю такие пикеты.
Если, что то и ложить перед их вонючим кублом в Киеве так это вот это
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17.10.2022 20:57 Відповісти
буде дуже дієва акція!
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17.10.2022 21:00 Відповісти
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17.10.2022 21:00 Відповісти
Іранські дипломати обурені, що до посольства прийшли молоді дівчата без хіджабів і ще щось вимагають ...
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17.10.2022 20:57 Відповісти
нет. не так. этих мразей надо жечь
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17.10.2022 20:58 Відповісти
чалматих уродів треба підставити під шахіда..
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17.10.2022 21:01 Відповісти
Дайте нам тамагавак, мы выразим свое недовольство ирану.
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17.10.2022 21:02 Відповісти
Цинізм іранського керівництва зашкалює, вони вже давно плюють на світову реакцію, згадайте випадок з українським літаком, збитим злочинним режимом оскаженілих релігійних фанатиків.
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17.10.2022 21:02 Відповісти
Ну всьо, після такої мощної акції аятоли розридались, відписали все майно постраждалим в Україні і повісились...
Для чого ці "акції"? Щоб відчути, що щось робиш? Побачити себе в телевізорі? Краще б сітки плели для ЗСУ, їй-богу.
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17.10.2022 21:03 Відповісти
Какие пикеты, там уже нужно куярить на месте мразоту в простынях.
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17.10.2022 21:03 Відповісти
Іранські підараси, щоб ви здохли
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17.10.2022 21:05 Відповісти
бестолково-беспонтовое действие..
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17.10.2022 21:05 Відповісти
иран под санкциями , спокойно делает простейшие дроны, которые работают , а наши , такие до сих пор НЕ МОГУТ и только языками мелят....а теперь пришли под посольство плакать , вместо того , что бы просто спалить его к хям
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17.10.2022 21:30 Відповісти
та то вам не производство матрацев быстро наладить...
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17.10.2022 21:39 Відповісти
мож мише бродскому производство дронов передать?
тоди и кацапам и аятолле кирдык..
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17.10.2022 21:42 Відповісти
Всі ці заклики до совісті - лівацька х-ня на соняшниковій олії. Приблизно те саме, що прогулянки московитів в поліцейських загончиках з білими кульками і стрічечками. Авторитарні режими не розуміють цієї лівацької мови. Їм плювати на моралізаторство. Там лише сила має значення.

Не треба ніяких протестів. Треба просто жбурнути через огорожу декілька коктейлів Молотова. Просто як попередження. Або підстерегти якого-небудь бородатого чалмоносця на виході з київського генделика і порахувати йому ребра.
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17.10.2022 21:06 Відповісти
Та ще 10.10 треба було на йух вигнать і посла, і його послицю, і всіх підтирателів сраки посла.
У нас що, є зайві території, що ми їх так широко роздаємо всяким гнідам? Аналогічно - "посольства" бульбарейху і лаптєстану.
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17.10.2022 21:10 Відповісти
Та треба. Але лівачок-президент досі щось шукає в очах бородатих аятол. У чекіста не вишло нічого знайти, то він надіється надолужити хоч тут.
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17.10.2022 21:11 Відповісти
Нічого не потрібно жбурляти, просто депортувати всіх іранських громадян з країни та розірвати торговельні зв"язки. Нехай мордор вчить їх покручів та годує зерном.
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17.10.2022 21:11 Відповісти
І що? Спалили? Нє? Ну то про що мова?
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17.10.2022 21:07 Відповісти
А скільки у тому дроні китайського?
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17.10.2022 21:12 Відповісти
А шо взагали делает рассадник террористов в Киеве?
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17.10.2022 21:12 Відповісти
ЛИНЧЕВАТЬ НУЖНО ВОНЮЧИХ ПЕРСОВ ! НЕ ЖАЛЕТЬ НИ ИХ , НИ ИХ ВЫРОДКОВ !
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17.10.2022 21:14 Відповісти
А ще не було б зайвим пікетувати посольство білорашки, звідки летить ця іранська непотріб.
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17.10.2022 21:18 Відповісти
Треба офіційно підтримати протестуючих в Ірані, та порвати дипломатичні стосунки, так само як й з бульбами
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17.10.2022 21:19 Відповісти
в тому що іран та рф труть одне одному спини нічого нового немає. наша реакція має бути припинення дип відношень з усіма утирками хто підтримує російську імперію з закликом до світової спільноти про накладання максимально больючих санкцій та повної ізоляції цих країн.
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17.10.2022 21:30 Відповісти
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17.10.2022 21:45 Відповісти
Моя соседка мне не продаст самогон, я не доволен , дневным , ночным двиглом , я очень обеспокоен очень, но когда мне понадобится я попрошу с другова подъезда нюрку , и она мне купит ,о каких запретах санкций. Это простой пример , так же ***** в простынях , покупают и перепродают ****.
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17.10.2022 21:49 Відповісти
я вже 3 день пишу чому це посольство ще досі існує
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17.10.2022 22:08 Відповісти
посольство дерьмом облейте
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18.10.2022 01:19 Відповісти
А чому це посольство досі працює? Чи нашу владу все влаштовує? Дипломатичні стосунки треба було розривати після першого ж збитого дрону.
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18.10.2022 06:11 Відповісти
В 1979 році бородаті іранські козой...би увірвалися в американське посольство і захопили його персонал у заручники...
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18.10.2022 09:54 Відповісти
 
 