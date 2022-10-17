Russia+Iran new axis of evil: у Києві пікетували посольство Ірану через постачання зброї Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 жовтня, у Києві під посольством Ірана пройшла акція протесту проти передачі Росії зброї, в том числі дронів-камікадзе, якою країна-агресор потім атакує Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні увечері мешканці Києва вийшли на акцію протесту під посольство Ірану. Вони протестували проти передачі Іраном зброї Росії, якою країна-агресор потім атакує Україну, в тому числі і столицю. Мітингувальники принесли під посольство розбиту цеглу зі зруйнованих іранськими дронами будинків у столиці та дитячі іграшки, в пам'ять про жертв атак іранською зброєю, які потім залили червоною фарбою.

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Також в ході протесту мітингувальники увімкнули звук дрона-камікадзе.



















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.