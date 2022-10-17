Протягом 17 жовтня росіяни випустили близько 300 боєприпасів по Сумщині - загинуло 5 людей, - ОВА. ФОТО
Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив інформацію, що протягом 17 жовтня по області було приблизно 300 "прильотів"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Живицький зазначив: "Ситуацію за ніч не писав, на кордоні було тихо, але в нас був ракетний удар по об'єкту інфраструктури. 3 російські ракети. 14 поранених людей в лікарні, з них трьох врятували живими з-під завалів . 5 загиблих... Рятувальні роботи тривають. Та ще майже 300 приходів з території рф за день.
Краснопільська громада: 2 приходи з мінометів по населеним пунктам
Шалигінська громада: за день ворог тричі обстрілював населені пункти громади: з мінометів, ствольної артилерії та випускав автоматні черги.
Великописарівська громада: 11 обстрілів за день. росіяни били з мінометів, запускали ракети з гвинтокрилів, били з "Градів" і артилерії. В результаті одного з артилерійських обстрілів пошкоджено лінію електромережі та горіло поле кукурудзи.
Середино-Будська громада: протягом дня били зі ствольної артилерії, АГС та стрілецької зброї. В результаті одного з артилерійських обстрілів міста Середино-Буда поранена жінка. Також пошкоджено 6 приватних будинків та зайнялося три пожежі".
На фото - Середина-Буда.
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