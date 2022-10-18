УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5150 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
920 1

Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: 2 особи загинули, а 6 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Найбільшу активність цієї ночі росіяни виявляли на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

На Донецькому напрямку під обстріл потрапило Курахове - є інформація щодо 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено будинки у приватному секторі та інфраструктурний об’єкт.

Також під ранок російські обстріляли Мар’їнку, Красногорівку, Новомихайлівку Мар’їнської громади та Авдіївку – там наразі без постраждалих.

На Горлівському напрямку напередодні ввечері росіяни обстріляли Соледар – поранено 2 людини. Також на території громади впродовж ночі було гучно у Роздолівці, Васюківці, Парасковіївки та Бахмутському – без постраждалих.

У Торецькій громаді 1 людина загинула у Курдюмівці від прямого влучання в будинок. Крім того, росіяни завдали ракетного удару по самому Торецьку – наслідки встановлюємо.

Голова ОВА вкотре закликав громадян евакуюватися.

Також читайте: Росіяни за добу вбили 6 мирних мешканців Донеччини. Виявлено тіла 8 цивільних, загиблих під час окупації. ІНФОГРАФІКА

Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: 2 особи загинули, а 6 дістали поранення 01
Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: 2 особи загинули, а 6 дістали поранення 02
Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: 2 особи загинули, а 6 дістали поранення 03
Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: 2 особи загинули, а 6 дістали поранення 04
Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: 2 особи загинули, а 6 дістали поранення 05

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
18.10.2022 12:56 Відповісти
 
 