Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: 2 особи загинули, а 6 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Найбільшу активність цієї ночі росіяни виявляли на Донецькому та Горлівському напрямках.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
На Донецькому напрямку під обстріл потрапило Курахове - є інформація щодо 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено будинки у приватному секторі та інфраструктурний об’єкт.
Також під ранок російські обстріляли Мар’їнку, Красногорівку, Новомихайлівку Мар’їнської громади та Авдіївку – там наразі без постраждалих.
На Горлівському напрямку напередодні ввечері росіяни обстріляли Соледар – поранено 2 людини. Також на території громади впродовж ночі було гучно у Роздолівці, Васюківці, Парасковіївки та Бахмутському – без постраждалих.
У Торецькій громаді 1 людина загинула у Курдюмівці від прямого влучання в будинок. Крім того, росіяни завдали ракетного удару по самому Торецьку – наслідки встановлюємо.
Голова ОВА вкотре закликав громадян евакуюватися.
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