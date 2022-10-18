Бойову частину російської ракети вилучили з водойми на Київщині. ФОТОрепортаж
В Обухівському районі Київщини піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої російської ракети.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
"17 жовтня від жителів Обухівського району було отримано звернення щодо обстеження місцевої акваторії. Група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України здійснила перевірку акваторії та вилучила бойову частину збитої ворожої ракети", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
neverlok lok
показати весь коментар18.10.2022 18:32 Відповісти Мені подобається 1
Κασσιόπεια Искра
показати весь коментар18.10.2022 19:16 Відповісти Мені подобається 1
Александр Александров #470855
показати весь коментар18.10.2022 23:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль