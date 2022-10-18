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Бойову частину російської ракети вилучили з водойми на Київщині. ФОТОрепортаж

В Обухівському районі Київщини піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої російської ракети.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"17 жовтня від жителів Обухівського району було отримано звернення щодо обстеження місцевої акваторії. Група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України здійснила перевірку акваторії та вилучила бойову частину збитої ворожої ракети", - йдеться в повідомленні.

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Бойову частину російської ракети вилучили з водойми на Київщині 01
Бойову частину російської ракети вилучили з водойми на Київщині 02
Бойову частину російської ракети вилучили з водойми на Київщині 03

Автор: 

Київська область (4025) ракети (4023) ДСНС (5105)


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пролітав калібр і на ньому було щось корявими буквами написано ..ну тіпа послання доя нас
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18.10.2022 18:32 Відповісти
лінк будь-ласка.
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18.10.2022 19:16 Відповісти
це і є шматок (гівна) рюцкого миру
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18.10.2022 23:02 Відповісти
 
 