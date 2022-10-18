Бойову частину російської ракети вилучили з водойми на Київщині. ФОТОрепортаж

В Обухівському районі Київщини піротехніки вилучили з водойми бойову частину збитої російської ракети.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"17 жовтня від жителів Обухівського району було отримано звернення щодо обстеження місцевої акваторії. Група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України здійснила перевірку акваторії та вилучила бойову частину збитої ворожої ракети", - йдеться в повідомленні.

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