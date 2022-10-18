Росіяни протягом 18 жовтня випустили по Сумщині 64 боєприпаси. Загинуло 2 людей, ще одна поранена, - Живицький. ФОТОрепортаж
За день росіяни чотири рази обстріляли населені пункти Сумської області. Били з мінометів та артилерії, загалом зафіксовано 64 влучення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив: "За день росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти області. Били прицільно по мирним людям і цивільним об'єктам з мінометів та артилерії. Загалом 64 приходи.
Юнаківська громада: двоє загиблих і поранений в результаті цинічного удару по центру села. Крім того, пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач.
.Хотінська громада: артилерійський обстріл. Пошкоджено будівлю рятувальників, дитячий спортзал, цивільний автомобіль і щонайменше 5 будинків.
Новослобідська громада: мінометний обстріл. Пошкоджено будинок культури, школу, дитячий майданчик, лінію електропередач".
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