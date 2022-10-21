УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14083 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
13 557 10

На війні з російськими окупантами загинули воїни Михайло Сакаль і Василь Бац. ФОТО

16 жовтня 2022 року у бою з російськими окупантами загинули воїни Михайло Сакаль і Василь Бац

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.

16 жовтня 2022 року у бою з російськими окупантами загинув житель села Завадівка Самбірського району Львівщини Михайло Сакаль.

На війні з російськими окупантами загинули воїни Михайло Сакаль і Василь Бац 01

Михайло Сакаль

Герой віддав життя за незалежність України від російських окупантів.

До повномаштабного вторгнення рашистів в Україну Михайло воював у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із загиблим в бою з окупантами воїном Максимом Яловцовим (Регбістом) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що цього ж дня загинув депутат Ралівської сільської ради, мешканець с. Вільшаник, Василь Бац.

На війні з російськими окупантами загинули воїни Михайло Сакаль і Василь Бац 02

Василь Бац

Тіла двох героїв сьогодні зустрічатимуть на площі Пам’яті у місті Самбір, приблизно о 10:30 год.

Як відомо, Михайло Сакаль є рідним братом 24-річного морського піхотинця Івана Сакаля, з яким Львівщина прощалася 8 травня 2019 року. Обидва брати фактично з початку російської агресії у 2014-му році перебували на захисті України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі українським воїном Іваном Сакалем. ФОТО

Автор: 

смерть (6750) військовослужбовці (4749)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Пам'ятаємо поіменно кожного Героя!!!
показати весь коментар
21.10.2022 08:44
+14
Вічна пам'ять, спочивайте.
показати весь коментар
21.10.2022 08:59
+6
😢🇺🇦💔
показати весь коментар
21.10.2022 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🇺🇦
показати весь коментар
21.10.2022 08:28 Відповісти
Пам'ятаємо поіменно кожного Героя!!!
показати весь коментар
21.10.2022 08:44 Відповісти
😢🇺🇦💔
показати весь коментар
21.10.2022 08:52 Відповісти
Вічна пам'ять, спочивайте.
показати весь коментар
21.10.2022 08:59 Відповісти
Не можна забирати на війну, хай навіть таку, братів. Це знищення цілої родини, і генофонду нації.
Слава Героям!
показати весь коментар
21.10.2022 09:32 Відповісти
Хлопці,ви герої,які цілих 8 років боронили Україну. Не уявляю як це можна витримати. Дуже шкода що цей грьобаний судак у кремлі вбиває наших найкращих 😡 Спочивайте з миром. Вічна пам'ять..
показати весь коментар
21.10.2022 09:40 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 09:58 Відповісти
знову кулемет Дегтярьова на фото, цей воїн може і загинув через допотопну зброю, як за таких обсягів ленд-лізу у нас ще ДП на озброєнні?
показати весь коментар
21.10.2022 09:59 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
21.10.2022 10:00 Відповісти
Нестерпна біль і сум за нашими Героями 😪😪😪
показати весь коментар
21.10.2022 10:52 Відповісти
 
 