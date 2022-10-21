На війні з російськими окупантами загинули воїни Михайло Сакаль і Василь Бац. ФОТО
16 жовтня 2022 року у бою з російськими окупантами загинули воїни Михайло Сакаль і Василь Бац
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.
16 жовтня 2022 року у бою з російськими окупантами загинув житель села Завадівка Самбірського району Львівщини Михайло Сакаль.
Михайло Сакаль
Герой віддав життя за незалежність України від російських окупантів.
До повномаштабного вторгнення рашистів в Україну Михайло воював у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.
Також повідомляється, що цього ж дня загинув депутат Ралівської сільської ради, мешканець с. Вільшаник, Василь Бац.
Василь Бац
Тіла двох героїв сьогодні зустрічатимуть на площі Пам’яті у місті Самбір, приблизно о 10:30 год.
Як відомо, Михайло Сакаль є рідним братом 24-річного морського піхотинця Івана Сакаля, з яким Львівщина прощалася 8 травня 2019 року. Обидва брати фактично з початку російської агресії у 2014-му році перебували на захисті України.
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