​Повідомляв окупантам про покинуті будинки та доносив на противників "русского мира": єгерю з Лиманського району повідомлено про підозру. ФОТО

Викрито і повідомлено про підозру єгерю, який в окупованому з червня 2022 року с. Старий Караван Донецької області надавав російським військам допомогу у веденні бойових дій проти українських захисників.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



"За даними слідства, мешканець с. Старий Караван, достовірно знаючи про громадян, які евакуювалися з селища, повідомляв військовим РФ про покинуті житлові будинки. Потім в них заселялись окупанти. Окрім цього, підозрюваний вказував на проукраїнські налаштованих місцевих мешканців. У подальшому стосовно них проводили "фільтраційні заходи", щоб протидіяти діяльності розвідувальних груп, які сприяють військовослужбовцям Збройних Сил України в боротьбі проти армії країни-агресора. Від доносів єгеря постраждали близько 15 мирних громадян", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, його викрили та затримали в порядку ст. 208 КПК України у визволеному м. Лимані. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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