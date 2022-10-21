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​Повідомляв окупантам про покинуті будинки та доносив на противників "русского мира": єгерю з Лиманського району повідомлено про підозру. ФОТО

Викрито і повідомлено про підозру єгерю, який в окупованому з червня 2022 року с. Старий Караван Донецької області надавав російським військам допомогу у веденні бойових дій проти українських захисників.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, мешканець с. Старий Караван, достовірно знаючи про громадян, які евакуювалися з селища, повідомляв військовим РФ про покинуті житлові будинки. Потім в них заселялись окупанти. Окрім цього, підозрюваний вказував на проукраїнські налаштованих місцевих мешканців. У подальшому стосовно них проводили "фільтраційні заходи", щоб протидіяти діяльності розвідувальних груп, які сприяють військовослужбовцям Збройних Сил України в боротьбі проти армії країни-агресора. Від доносів єгеря постраждали близько 15 мирних громадян", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, його викрили та затримали в порядку ст. 208 КПК України у визволеному м. Лимані. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Також читайте: Понад 4500 справ за фактом держзради та колаборантства відкрила прокуратура з початку 2022 року. ІНФОГРАФІКА

​Повідомляв окупантам про покинуті будинки та доносив на противників русского мира: єгерю з Лиманського району повідомлено про підозру 01

Автор: 

Донецька область (8459) державна зрада (1686) Лиман (229)


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Топ коментарі
+16
Подивіться на нього, йому тільки голову залишилось відрубати . Яка на...й підозра?🧐
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21.10.2022 10:07
+13
Стара смердюча савкова відрижка...
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21.10.2022 10:08
+9
Наверное это то падло что провело орков в обход наших позиций когда те на Лиман наступали.
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21.10.2022 10:09
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Подивіться на нього, йому тільки голову залишилось відрубати . Яка на...й підозра?🧐
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21.10.2022 10:07 Відповісти
Стара смердюча савкова відрижка...
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21.10.2022 10:08 Відповісти
Наверное это то падло что провело орков в обход наших позиций когда те на Лиман наступали.
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21.10.2022 10:09 Відповісти
Тут навіть "органами здоровими" не розживешся - тому вішати .
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21.10.2022 10:11 Відповісти
Мабуть, син або внук тих, хто влаштовував голодомор
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21.10.2022 10:12 Відповісти
Надеюсь в тюрьме и подохнет старый *****
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21.10.2022 10:15 Відповісти
Заметил, что у гнид, как правило, физии мерзопакостные. Совпадение?
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21.10.2022 10:15 Відповісти
І воно там таке не одне, на жаль.
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21.10.2022 10:19 Відповісти
якщо не можна стратити, тоді відправити потвору на яку-небудь уранову копальню, нехай копає, поки не відкине копита
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21.10.2022 10:29 Відповісти
ви звернули увагу,що всіх цих навідників,коректувальників,колаборантів зеленоморді наполеони та агрохімії практично не карають?більшість відпускають,декому дають невеличкі терміни з можливість обміну на "наших захисників" яких самі ж і пристроїли в полон
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21.10.2022 10:38 Відповісти
г@ндон
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21.10.2022 10:41 Відповісти
таких гнид по всей строгости закона и чтобы все ватники знали об этом .СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.10.2022 11:15 Відповісти
Совок типичный. Дай такому пайку, лизать будет до гроба. Я бы не сажал, лишал бы гражданства, и три дня на выезд из страны. Без права возврата. Такие и убили 30 лет последних. Они голосовали за пшено и прошлое. А мы знали это. Лучше поздно, чем никогда.
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21.10.2022 11:18 Відповісти
Мерзота кацапська. Здохне на зоні дуже швидко.
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21.10.2022 12:34 Відповісти
Зверніть увагу- Показував будинки про-українськи налаштованих громадян-. Тобто, це були точкові будинки. В Україні. Про-українськи налаштованих. Про що ми можемо далі говорити про наші східні райони країни. Продовжувати розповідь про тамженашелюдє? Там не наші. Земля наша, а люди ні. Це треба жорстко врахувати після звільнення. Там, можливо, відбудовувати прийдеться відсотків 20. Бо іншим хай будують десь в Сибіру де вони так прагнули все життя жити, а праклятиє хахли нє давалє.
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21.10.2022 12:50 Відповісти
 
 