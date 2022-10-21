Обстріл Запоріжжя здійснено ракетами С300, руйнувань зазнали житловий будинок, школа та об’єкти інфраструктури, троє осіб поранено. ФОТОрепортаж

Вранці ворог атакував Запоріжжя ракетами С300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

Про це в телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються.

В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій вже працюють профільні служби.

Також окупант поцілив у школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Старух наголосив, що існує ймовірність повторних атак, і закликав не нехтувати правилам безпеки: "Будьте максимально пильними та обережними. Дбайте один про одного".

Також він нагадав, що на території міста можуть залишатися частини боєприпасів, які є небезпечними. Не можна підходити близько та чіпати їх. У разі виявлення необхідно викликати рятувальників.

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