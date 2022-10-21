Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено лінії електропередач, житлові будинки, загинуло 3 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"На Донецькому напрямку під обстрілами — Селидівська, Мар'їнська та Авдіївська громади. Без жертв, але є руйнування.
У Селидівській громаді постраждав Українськ — росіяни влучили у район багатоповерхівок. У Мар'їнській громаді зафіксовано обстріли в Катеринівці, пошкоджено лінії електропередач. Авдіївка зранку зазнала артобстрілів: постраждали околиці АКХЗ і садове товариство.
На Горлівському напрямку потерпають Бахмутська, Торецька і Світлодарська громади.
У Бахмуті внаслідок удару по приватному сектору 2 людини загинули, 1 поранена. Пошкоджено 7 будинків. У Торецьку пошкоджено будинок і підприємство — без жертв. Гучно було також на станції Майорськ у Світлодарській громаді.
На Лисичанському напрямку росіяни активно обстрілювали Торське та Зарічне в Лиманській громаді. Щонайменше 1 людина загинула, ще 1 поранена", - йдеться в повідомленні.
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