Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено лінії електропередач, житлові будинки, загинуло 3 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку під обстрілами — Селидівська, Мар'їнська та Авдіївська громади. Без жертв, але є руйнування.



У Селидівській громаді постраждав Українськ — росіяни влучили у район багатоповерхівок. У Мар'їнській громаді зафіксовано обстріли в Катеринівці, пошкоджено лінії електропередач. Авдіївка зранку зазнала артобстрілів: постраждали околиці АКХЗ і садове товариство.



На Горлівському напрямку потерпають Бахмутська, Торецька і Світлодарська громади.



У Бахмуті внаслідок удару по приватному сектору 2 людини загинули, 1 поранена. Пошкоджено 7 будинків. У Торецьку пошкоджено будинок і підприємство — без жертв. Гучно було також на станції Майорськ у Світлодарській громаді.



На Лисичанському напрямку росіяни активно обстрілювали Торське та Зарічне в Лиманській громаді. Щонайменше 1 людина загинула, ще 1 поранена", - йдеться в повідомленні.

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