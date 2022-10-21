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Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено лінії електропередач, житлові будинки, загинуло 3 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку під обстрілами — Селидівська, Мар'їнська та Авдіївська громади. Без жертв, але є руйнування.

У Селидівській громаді постраждав Українськ — росіяни влучили у район багатоповерхівок. У Мар'їнській громаді зафіксовано обстріли в Катеринівці, пошкоджено лінії електропередач. Авдіївка зранку зазнала артобстрілів: постраждали околиці АКХЗ і садове товариство.

На Горлівському напрямку потерпають Бахмутська, Торецька і Світлодарська громади.

У Бахмуті внаслідок удару по приватному сектору 2 людини загинули, 1 поранена. Пошкоджено 7 будинків. У Торецьку пошкоджено будинок і підприємство — без жертв. Гучно було також на станції Майорськ у Світлодарській громаді.

На Лисичанському напрямку росіяни активно обстрілювали Торське та Зарічне в Лиманській громаді. Щонайменше 1 людина загинула, ще 1 поранена", - йдеться в повідомленні.

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Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень 01

Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень 02

Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень 03

Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень 04

Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень 05

Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень 06

Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень 07

Вночі на Донеччині росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади, загинули щонайменше 3 людини, 2 - зазнали поранень 08

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


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Охренеть, як европа реагує на обстріли еаропи, гнідорва, проплачена
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21.10.2022 12:04 Відповісти
Я щось не бачу,як оп реагує на знищення України. Микитась тому приклад і крадіжка волонтерської допомоги під егідою слуг. Дійсно охренеть. Дякуйте ЗСУ і донорам зброї, що ще живі
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21.10.2022 12:20 Відповісти
 
 