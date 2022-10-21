Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу: На донецькому напрямку бійці благають купити два дрони. Підрозділ залишився без очей, втратили всі квадрокоптери. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова просить українців допомогти з придбанням для українських воїнів приладів нічного бачення, дронів та антидронної рушниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.
"Прошу допомогати репостами.
Важкі бої на всіх напрямках. В нас багато втрат і багато поранених, але ЗСУ знищують ворога.
Є дуже термінові потреби.
Морпіхам погранцям терміново потрібні прилади нічного бачення на чотири катери.
Ціна одного 26000 грн (зі знижкою), загальна сума 130 т. грн, 56 т. вже зібрали
На донецькому напрямку бійці благають купити два дрони. Підрозділ залишився без очей, втратили всі квадрокоптери.
Ціна Мавік 3 комбо -114 тис.
Спецпідрозділу терміново потрібна антидронна рушниця, ціна 553 тис., вже зібрано 183 тис.
Я дуже прошу долучитися до допомоги!!!
Звіт за десять днів, допомогу отримали 12 підрозділів
Три AGM Fuzion TM35-384 ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР зі знижкою- 69375 т - 208125 грн
Три DALI S253H ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР- 50320т- 150960 грн.
Квадрокоптер Мавік 3 Комбо -114300 грн Квадрокопте Аутел лайт с доп бат-59700 грн
Три рації Моторола -34000грн та 59500грн
Одяг для поранених -12120 грн
Спальники 28 шт- 23800 грн
Дві палатки та два каремати -11 000 грн
Прибор нічного бачення -36900 грн
Павербанк -29518 грн
Загальна сума -739 923 грн , це менше чим за два тижня.
Дуже дякую кожній людині за репост та за кожну копійку.
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
UA753220010000026204306753142
на антидрону рушницю збір на Моно банку
https://send.monobank.ua/jar/8VsTA3VW2H" - звернулася Юсупова до українців.
Будь ласка, зачекайте...
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(это в "умах" не таких рссуких вполне складно)
Короче чмондра из Устьбурятска идет защищать страну которая из его территории пьет все соки - "защищать славян" в Луганске. Правда тот Луганск как бы и до того был, под гнетом, лучше жил чем его вот эта хрень, где алмазы и где можно бы Дубай сделатью
Забавный рссукий миръ. - Мы идем чтобы сделать вас ближе к сортиру Ротенберга(я не антиараб если что). И да - на "нацист" - это я, что не особо хочу нашествия бурятин. не ну чо, ноцыст же получается не он.
а може краще до менших волонтерів = тоді скоріш прийде.
про Притулу говорили шо ....ну як, тупо як ти привіз - то прийме напр. машину, а якщо треба підтримку шоб доїхала, то йди ти подалі.
та чо, перевірити ж можна - бери подзвони і скажи.
хоча я може дурень а він святошка, угу.
God protect the defenders of Ukraine!
God protect the defenders of the Ukrainians not only from the Orcs, but also from the Khyss government of Ukraine!
Сразу и отрапортовали,что все одеты.
Верно,но не вами.
Министерство обороны отвечает за это,туда и обращайтесь.
Зуб даю...
Предложенный Ленд-лиз республиканцами и поддержанный демократами , блокируется Президентом США, результат: разрушенные города Украины и гибель тысяч граждан.
Где голос журналистов Украины???
Суд простил Коломойскому долг в 7,5 млрд грн перед ПриватБанком
Среда, 13 ноября 2019 12:32
Автор https://finclub.net/all/author/267-finansovyyklub.html Финансовый клуб
Суд ликвидировал компанию Коломойского и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком
https://finance.liga.net/ua/bank/novosti/sud-likvidiroval-kompaniyu-kolomoyskogo-i-spisal-43-mlrd-grn-dolga-pered-privatbankom Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 15:45
Дякуємо волонтерам,завдяки їм наші бійці ситі та забезпечуються вкрай необхідними речами в окопах на передовій.
Але прикро читати деякі коментарі....
Претензії будете висловлювати,коли будете голосувати на виборах,а зараз нам треба перемога.
Виглядає як активна спроба спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
Юсупова з 14 року опікується воїнами. Вона робить добру справу.
Дублюю:
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це лише держава повинна робити, кричати, що в них все є і їм нічого в людей брати, рахувати зарплату, яку отримують військові, що волонтери не там і не те купляють, тицяти пальцями в інших на всі боки.
Виглядає як активна спроба спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
Юсупова з 14 року опікується воїнами. Вона робить добру справу.