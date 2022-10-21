Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу: На донецькому напрямку бійці благають купити два дрони. Підрозділ залишився без очей, втратили всі квадрокоптери. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить українців допомогти з придбанням для українських воїнів приладів нічного бачення, дронів та антидронної рушниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

"Прошу допомогати репостами.

Важкі бої на всіх напрямках. В нас багато втрат і багато поранених, але ЗСУ знищують ворога.

Є дуже термінові потреби.

Морпіхам погранцям терміново потрібні прилади нічного бачення на чотири катери.

Ціна одного 26000 грн (зі знижкою), загальна сума 130 т. грн, 56 т. вже зібрали

На донецькому напрямку бійці благають купити два дрони. Підрозділ залишився без очей, втратили всі квадрокоптери.

Ціна Мавік 3 комбо -114 тис.

Спецпідрозділу терміново потрібна антидронна рушниця, ціна 553 тис., вже зібрано 183 тис.

Я дуже прошу долучитися до допомоги!!!

Звіт за десять днів, допомогу отримали 12 підрозділів

Три AGM Fuzion TM35-384 ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР зі знижкою- 69375 т - 208125 грн

Три DALI S253H ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР- 50320т- 150960 грн.

Квадрокоптер Мавік 3 Комбо -114300 грн Квадрокопте Аутел лайт с доп бат-59700 грн

Три рації Моторола -34000грн та 59500грн

Одяг для поранених -12120 грн

Спальники 28 шт- 23800 грн

Дві палатки та два каремати -11 000 грн

Прибор нічного бачення -36900 грн

Павербанк -29518 грн

Загальна сума -739 923 грн , це менше чим за два тижня.

Дуже дякую кожній людині за репост та за кожну копійку.

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

на антидрону рушницю збір на Моно банку

https://send.monobank.ua/jar/8VsTA3VW2H" - звернулася Юсупова до українців.

















































