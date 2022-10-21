УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14083 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
7 175 5

У Запоріжжі російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранено. ФОТОрепортаж

У п’ятницю вранці, під час обстрілу окупантами Запоріжжя, зазнали травм четверо інспекторів патрульної поліції.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Подарунок" від рашистів вибухнув поблизу службового авто запорізьких патрульних

Сьогодні вранці під час обстрілу окупантами міста Запоріжжя зазнали травм четверо інспекторів. Хлопці саме завершували свою зміну, коли поблизу їхнього авто влучила ракета С-300. Вибуховою хвилею і уламками пошкодило службовий автомобіль та травмувало патрульних. На щастя, всі залишилися живі, хоч і зазнали різних травм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Запоріжжя здійснено ракетами С300, руйнувань зазнали житловий будинок, школа та об’єкти інфраструктури, троє осіб поранено. ФОТОрепортаж

Наразі патрульним надається вся необхідна допомога.

росія — країна-терорист. І кожного дня про це не дає забути...

Ми ж щодня робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. І кожен, хто причетний до вбивств та знищення українських міст буде відповідати.

Продовжуємо виконувати свої службові обов’язки задля безпеки наших громадян.

Тримаймо стрій

З вірою у перемогу", - повідомив Білошицький.

У Запоріжжі російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранено 01
У Запоріжжі російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранено 02
У Запоріжжі російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранено 03
У Запоріжжі російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранено 04

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28472) поранення (2803) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я б сказав, у сорочці народилися хлопці!
Всім якнайшвидшого одужання!
показати весь коментар
21.10.2022 16:24 Відповісти
Бажаю всім потерпілим скорішого одужання...
показати весь коментар
21.10.2022 16:38 Відповісти
око ціле? в брову?
показати весь коментар
21.10.2022 16:45 Відповісти
Хоч це й недоречний коментар, але звертаю увагу на те, що подушки безпеки таки спрацювали!
показати весь коментар
21.10.2022 16:59 Відповісти
На жаль, але ми живемо в такому суспільстві де поліцейських в більшості випадків абсолютно не шкода. І не просто так. Наприклад, в моєму рідному місті (Місто-Герой України Охтирка), 24 лютого всі мусора організовано С`*******.
показати весь коментар
21.10.2022 20:29 Відповісти
 
 