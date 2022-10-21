У Запоріжжі російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранено. ФОТОрепортаж

У п’ятницю вранці, під час обстрілу окупантами Запоріжжя, зазнали травм четверо інспекторів патрульної поліції.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Подарунок" від рашистів вибухнув поблизу службового авто запорізьких патрульних

Сьогодні вранці під час обстрілу окупантами міста Запоріжжя зазнали травм четверо інспекторів. Хлопці саме завершували свою зміну, коли поблизу їхнього авто влучила ракета С-300. Вибуховою хвилею і уламками пошкодило службовий автомобіль та травмувало патрульних. На щастя, всі залишилися живі, хоч і зазнали різних травм.

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Наразі патрульним надається вся необхідна допомога.

росія — країна-терорист. І кожного дня про це не дає забути...

Ми ж щодня робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. І кожен, хто причетний до вбивств та знищення українських міст буде відповідати.

Продовжуємо виконувати свої службові обов’язки задля безпеки наших громадян.

Тримаймо стрій

З вірою у перемогу", - повідомив Білошицький.







