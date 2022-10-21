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Десятьом експоліцейським із Вовчанська, які перейшли на службу до окупантів, оголошено про підозру в держзраді, - ДБР. ФОТО

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили підозру в державній зраді 10 колишнім поліцейським із Вовчанська Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Десятьом експоліцейським із Вовчанська, які перейшли на службу до окупантів, оголошено про підозру в держзраді, - ДБР 01

"Встановлено, що після окупації регіону військами Російської Федерації окремі правоохоронці вступили на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів. Зрадники чергували на блокпостах, здійснювали обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів. Зафіксовано факти "віджиму" речей у місцевих жителів тощо", - йдеться у повідомленні.

Після деокупації Вовчанська експоліцейські втекли разом із загарбниками, покинувши свою російську форму та зброю.

Десятьом експоліцейським із Вовчанська, які перейшли на службу до окупантів, оголошено про підозру в держзраді, - ДБР 02

Також читайте: ДБР затримало зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію. ФОТО

Десятьом експоліцейським із Вовчанська, які перейшли на службу до окупантів, оголошено про підозру в держзраді, - ДБР 03

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Харківщина (6054) державна зрада (1686) ДБР (3492)


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К любой власти могут примазаться... Не зря люди всех времен и народов не уважают лягавых...
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21.10.2022 17:08 Відповісти
МВС и СБ/У самое большое количество предателей,что ж вы так плохо проводите отбор?
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21.10.2022 17:11 Відповісти
Статистика зрадників серед слуг народу більш цікава
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21.10.2022 17:14 Відповісти
Вони думали, що "росія навсегда". Продажна мерзота
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21.10.2022 18:59 Відповісти
мусора не люди. так казав аваков? потім став міністром. І жоден мусор не спитав авакова, що той мав на увазі.
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21.10.2022 19:39 Відповісти
Підозра кому?, формі чи людям, країна має знати "героїв", а то війна закінчиться, а всяке гімно (зрадники) ще медалі можуть получити
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21.10.2022 23:39 Відповісти
Десять экс полицейских должны быть повешены как безумные собаки
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22.10.2022 00:17 Відповісти
 
 