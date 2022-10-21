Десятьом експоліцейським із Вовчанська, які перейшли на службу до окупантів, оголошено про підозру в держзраді, - ДБР. ФОТО

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили підозру в державній зраді 10 колишнім поліцейським із Вовчанська Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що після окупації регіону військами Російської Федерації окремі правоохоронці вступили на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів. Зрадники чергували на блокпостах, здійснювали обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів. Зафіксовано факти "віджиму" речей у місцевих жителів тощо", - йдеться у повідомленні.

Після деокупації Вовчанська експоліцейські втекли разом із загарбниками, покинувши свою російську форму та зброю.

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Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.