У Києві затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця під час дорожнього конфлікту, - Нацполіція. ФОТО
У Києві правоохоронці столиці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця під час конфлікту на дорозі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Сьогодні, 21 жовтня, близько 16.00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова.
Прибувши на місце поліцейські попередньо з’ясували, що за кілька хвилин до інциденту між водієм "Хюндай" та "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Водій на пасажири "Лексус" побили чоловіка, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента та разом з товаришами втік на автомобілі. Лікарі надавали потерпілому медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося. Загиблий - військовослужбовець, 1988 року народження.
За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили транспортний засіб. Слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали водія, 1996 року народження, та двох пасажирів, 1982 та 1998 років народження.
Розмочато кримінальні провадження відносно двох пасажирів "Лексус" за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України. Фігурантам готується повідомлення про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Йще війна , й кожне падло , яке зі зброєю але не солдат й не полісмен повинен тримдіти від жаху скоріше діставати цю зброю !
Якщо цю мерзоту не "судити" по законах військового часу , то мерзота повилізає й московська ... й вороже ДРГ може так "діяти" . Проти такої бидломаси на "лєксусах" існує тільки один закон -- йще більше й незламна сила , навіть насильство . Тільки так ...
А йще на місті побратимів загиблого тупо ліквідував би вбивць . Це , розумово , не поверне товарища , але врятує якогось іншого бійця , на якого тисячу раз подумають , що стрибати деякі мажори на лексусах .
--"Для защіти от підарасов с оружиєм на дороге"...
вы уже и так как в Грузии - прокацапське лайно выбрали!
не тра довозити його до поліцейського участку, пхайте зразу в морг.
Застрелили хлопця і їздять собі без остраху неначе ермак їх в дупу цілує, а батьки за бабло "порішають" любе питання...
Готов поспорить что эти троим ничего не будет:следователь и судья возьмут взятки и им присудят условный срок за убийство по-неосторожности. Или второй вариант:главному подозреваемого выпустят под смешной залог и он через неделю окажется в Европе,США и тд-в зависимости от количества денег.
Костюм абібос - це як маркер бидлячества!
Можливо, тому, що на лексусах встигають «від'їхати» від військкоматів ???
Питання до Шмигаля та Стефанчука-Зеленського!!!
Це мабуть, «черговий батальйон на Лексусах», як у Відні та Монако, бо уже озброєні???
Невже розвідник з Авдіївки, бо номера авто «соромляться» показувати!!
Аля, ця гнида, убила Захисника України !!
Кто там такие новости пишет если даже правельно не могут написать? А усіх понесло розібрати їх))
Адже можливо це був тренований і навчений, можливо кваліфікований) військовий. Підготовка це час і гроші.
Сподіваюсь ця трійка вбивць отримає те на що заслужила
якогось з депутатів
Пожиттєве обом.
+ Звідки Лексус? Чим на життя заробляють?