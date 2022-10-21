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У Києві затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця під час дорожнього конфлікту, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці столиці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця під час конфлікту на дорозі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Сьогодні, 21 жовтня, близько 16.00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова. 

У Києві затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця під час дорожнього конфлікту, - Нацполіція 01

Прибувши на місце поліцейські попередньо з’ясували, що за кілька хвилин до інциденту між водієм "Хюндай" та "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Водій на пасажири "Лексус" побили чоловіка, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента та разом з товаришами втік на автомобілі. Лікарі надавали потерпілому медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося. Загиблий - військовослужбовець, 1988 року народження.

У Києві затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця під час дорожнього конфлікту, - Нацполіція 02

За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили транспортний засіб. Слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали водія, 1996 року народження, та двох пасажирів, 1982 та 1998 років народження.

Також дивіться: СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи. ФОТОрепортаж

Розмочато кримінальні провадження відносно двох пасажирів "Лексус" за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України. Фігурантам готується повідомлення про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19466) Нацполіція (15168) вбивство (3088) військовослужбовці (4749)


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Топ коментарі
+76
Навіщо було затримувати , якщо по лексусу требо було стріляти на ураження ?!

Йще війна , й кожне падло , яке зі зброєю але не солдат й не полісмен повинен тримдіти від жаху скоріше діставати цю зброю !
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21.10.2022 18:34
+75
Я вже думав тут таке бидло перевелося. Найкращий суд - відати побратимам загиблого.
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21.10.2022 18:38
+71
Судячи з фото мєстная братва. Лєксуси, звільнення від мобілізаціі, кримінальний промисел, і це в столиці де повинен бути тотальний контроль.
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21.10.2022 18:38
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судячи з пародії на фото,кавказець? чи обрізний?
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21.10.2022 18:33 Відповісти
Обрізаний
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21.10.2022 19:29 Відповісти
Чурки -- убить на месте
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21.10.2022 20:16 Відповісти
Чурки в москві, голова..
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21.10.2022 20:33 Відповісти
Потрібно корегувати закон, який зобов'язує показувати ****** тварин не забрюленими. 25 років з конфіскацією - це найменш що повинно чекати нелюдей
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21.10.2022 20:21 Відповісти
Тільки пожиттєве за таке.
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22.10.2022 19:42 Відповісти
Навіщо було затримувати , якщо по лексусу требо було стріляти на ураження ?!

Йще війна , й кожне падло , яке зі зброєю але не солдат й не полісмен повинен тримдіти від жаху скоріше діставати цю зброю !
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21.10.2022 18:34 Відповісти
Вони на ураження можуть тільки по Сашку Білому стріляти. Або по автівці "Шведа"- командира спеців що мали повторити рейд за Цемахом але після відсторонення Бурби всю групу посадили в сізо
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21.10.2022 19:40 Відповісти
Так , неможливо згадувати той ростріл ветерана Майдана Гідності без огиди . Сашко якщо й порушив формально якись закон , то це було дрібне порушення . А тут вбивство військового під час війни ... Це вже бандитизм проти армії .
Якщо цю мерзоту не "судити" по законах військового часу , то мерзота повилізає й московська ... й вороже ДРГ може так "діяти" . Проти такої бидломаси на "лєксусах" існує тільки один закон -- йще більше й незламна сила , навіть насильство . Тільки так ...

А йще на місті побратимів загиблого тупо ліквідував би вбивць . Це , розумово , не поверне товарища , але врятує якогось іншого бійця , на якого тисячу раз подумають , що стрибати деякі мажори на лексусах .
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22.10.2022 01:13 Відповісти
Нє, ну лєксуса на передову, а уйобків десь в лісосмузі прикопати живими...
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21.10.2022 21:47 Відповісти
На розмінування відправити уродів!
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21.10.2022 18:35 Відповісти
Так потрібно віддати цих ублюдків теробороні...
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21.10.2022 18:36 Відповісти
Тузи асвальтні в окопах обісрались би !
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21.10.2022 18:36 Відповісти
Спортивний стиль одягу не лишає ніяких сумнівів,хто їхав в Лексусі - волонтери поспішали на фронт
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21.10.2022 18:37 Відповісти
сарказм низкого сорту
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21.10.2022 19:14 Відповісти
--"Навіщо тобі збоя в автомобілі?"
--"Для защіти от підарасов с оружиєм на дороге"...
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21.10.2022 18:38 Відповісти
Судячи з фото мєстная братва. Лєксуси, звільнення від мобілізаціі, кримінальний промисел, і це в столиці де повинен бути тотальний контроль.
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21.10.2022 18:38 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!
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21.10.2022 21:14 Відповісти
Коренные Киевляне так себя не видут уже с 90-х, тем более за избение военного в Киеве можно схлопотать - сразу бы толпа людей набежала, скорее всего это быдло наглое от туда где людей за людей не считают даже внешне и за бабки можно купить любое решение, а потом эти мажоры получаю на местах корочки и это быдло переезжает в Киев страной руководить .
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22.10.2022 02:10 Відповісти
Я вже думав тут таке бидло перевелося. Найкращий суд - відати побратимам загиблого.
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21.10.2022 18:38 Відповісти
Найкраще коли побратими самі...
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21.10.2022 19:38 Відповісти
Таких потрібно відразу розстрілювати, а не затримувати.
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21.10.2022 18:42 Відповісти
Идет война , во время войны , кучи бандюков разьезжают с пистолетами. Так так же будут и ДРГ спокойно разьезжать с автоматами. И что делать? Попробуй устрой блок-посты с досмотрами, вой подниметься до небес.
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21.10.2022 18:48 Відповісти
навіщо блок пости і суцільні перевірки. місцевий криміналітет і так всі знають і в обличчя і пофамільно. Треба як в Грузії - всіх блатних на нари. Все одно вони вже не стануть на шлях виправлення. Таких горбатих лише труна виправить.
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21.10.2022 21:19 Відповісти
"Треба як в Грузії "

вы уже и так как в Грузии - прокацапське лайно выбрали!
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21.10.2022 22:31 Відповісти
Как определять "блатной-неблатной"? Завтра милиционеры будут хватать любого, кто понравиться и шантажировать на деньги , шоб не посадили на нары, потому что ты "блатной". Это уже проходили в эпоху военного коммунизма и не только.
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21.10.2022 23:38 Відповісти
та у того урода ж з квадратиками замість морди явний інфаркт з інсультом
не тра довозити його до поліцейського участку, пхайте зразу в морг.
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21.10.2022 18:49 Відповісти
Ні імен, ні призвищ...
Застрелили хлопця і їздять собі без остраху неначе ермак їх в дупу цілує, а батьки за бабло "порішають" любе питання...
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21.10.2022 18:52 Відповісти
Треба було розстріляти цю банду під час затримання, а майно їхнє конфіскувати на потребу ЗСУ. Це непотріб, соціальні паразити, яких треба знищувати. А то максимум одного з них посадять років на 12, а людину, яка хотіла захищати Україну, вже не повернути
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21.10.2022 18:53 Відповісти
Организованная преступность это источник дохода для полиции,прокуратуры и местных чиновников. Хто будет резать курицу несущую золотые яйца?. Да у нас половина бизнесменов имеют бандитские корни)) Вспомните народного депутата от Зеленых Колю-Котлету(он-же Коля Оболонский). В Украине до сих пор власть чиновников и воров. Надеюсь после войны власть возьмут военные на переходной период к настоящей демократии и правовому государству.
Готов поспорить что эти троим ничего не будет:следователь и судья возьмут взятки и им присудят условный срок за убийство по-неосторожности. Или второй вариант:главному подозреваемого выпустят под смешной залог и он через неделю окажется в Европе,США и тд-в зависимости от количества денег.
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21.10.2022 23:03 Відповісти
Не получится отказаться , много доказательств + видео + у погибшего лучший друг начальник Лукьяновского сизо
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22.10.2022 01:25 Відповісти
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21.10.2022 18:54 Відповісти
Відкупляться стопудово.
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21.10.2022 18:57 Відповісти
Не хочу нікого образити. Але побачивши Лєхуса на фото, згадав як один знайомий із СТО, говорив, що "Как вижу Лєхус пастельных тонов с такой же кремовою оббивкой салону и сидений, то думаю, что мужик водитель носит чулки и кружевные трусы".
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21.10.2022 19:04 Відповісти
15 років за життя людини... та вони вийдуть та й ще когось вбьють з такими законами...
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21.10.2022 19:04 Відповісти
Старий Лєхус, спортивний костюм абібос - типова гопота чи наркобариги!
Костюм абібос - це як маркер бидлячества!
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21.10.2022 19:05 Відповісти
Не патрульні, а дівчата по виклику якісь, чому мразота хоча б не мордою в калюжах для початку?
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21.10.2022 19:08 Відповісти
переселенец с востока
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21.10.2022 19:12 Відповісти
Які ж уйобки... Таких лише страчувати
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21.10.2022 19:14 Відповісти
Дивно, що військовозобов'язаних такого віку і досі не призвали на навчання, а ддядьків 59-60 років з купою хронічних хвороб та із зором 0,3-0,5, аж бігом!!
Можливо, тому, що на лексусах встигають «від'їхати» від військкоматів ???
Питання до Шмигаля та Стефанчука-Зеленського!!!
Це мабуть, «черговий батальйон на Лексусах», як у Відні та Монако, бо уже озброєні???
Невже розвідник з Авдіївки, бо номера авто «соромляться» показувати!!
Аля, ця гнида, убила Захисника України !!
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21.10.2022 19:19 Відповісти
Я дивуюсь хто це пише і корегуе? Копирую. Водій на пасажири "Лексус" побили чоловіка Джерело:
Кто там такие новости пишет если даже правельно не могут написать? А усіх понесло розібрати їх))
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21.10.2022 19:26 Відповісти
чому *********** а не вбивство групою осіб?
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21.10.2022 19:28 Відповісти
Портнов писав карний кодекс для подібних собі бандитів. Написаний так щоб бандити відкрутились, а пересічних саджати за вкрадений мішок картоплі і блок цигарок контрабасу
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21.10.2022 19:34 Відповісти
Саме так, і вже 10 років що у минулої що у цієї влади навіть думки немає змінювати портновориговський КК
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21.10.2022 20:24 Відповісти
Так я незрозумів хто на ком? Чи лексус на водії,чи водїй на лексусі,чи вони друг на другі?
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21.10.2022 19:29 Відповісти
В Портновському УК є стаття за вбивство вояка під час війни?
Адже можливо це був тренований і навчений, можливо кваліфікований) військовий. Підготовка це час і гроші.
Сподіваюсь ця трійка вбивць отримає те на що заслужила
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21.10.2022 19:32 Відповісти
Зачем штриховать лица, возможно еще кто то пострадал , от нечисти этой.
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21.10.2022 19:36 Відповісти
мабудь "совьєтнікі" або "памічнікі"
якогось з депутатів
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21.10.2022 19:37 Відповісти
Фінансові совєтнікі.
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21.10.2022 20:08 Відповісти
Гандони гламурні,вішати підерасню на ближньому стовпі по законах воєнного часу. *** а не 15 років, 100%відмажуться умовними термінами
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21.10.2022 19:44 Відповісти
А чего лица героев не показуете украинцам? Думаете они исправятся??? А вы их спросите - они что мести побратимов воина ВСУ не боятся??
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21.10.2022 19:45 Відповісти
А номера наверное АН или ВВ? А в абибасе я уверен - выходец из славного края шахтёров и трактористов
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21.10.2022 19:47 Відповісти
Там ще туфлі гостроносі мають бути для повного образу.
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21.10.2022 19:55 Відповісти
Чи шльопки гумові… я таких в АТО багато надивився…
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21.10.2022 20:01 Відповісти
Это Киевские люди , знаю адрес где живут !
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22.10.2022 01:22 Відповісти
Як таке може бути військового!!! під час війни!!! І хто гопота. Це піз....ец
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21.10.2022 19:53 Відповісти
Чесно кажучи, я б заборонив ношення спортивної форми поза межами спортивних комплексів чи подібних територій. Як військову форму для цивільних. Враження, що повернулись бандитські часи. За моїм вікном практично закінчене будівництво чергового ЖК. Дуже часто зараз бачу групки якихось морданів у спортивному при барсетках. Сусід по поверху, який там працює, сказав що це керівництво забудовника. А я думав якісь рекетири чи просто бандюки.
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21.10.2022 19:53 Відповісти
Військову форму встановленого зразку давно заборонили для цивільних, тобто не можна носити те, що є формою силових відомств, тобто зараз це одяг в укрпікселі та мультикамі, носити їх не можна, бо перший це ЗСУ, а другий це СБУ. Хоча навіть в США про таку заборону не чув, носи що хочеш, без погонів та шеврону. Спортивний одяг широко використовувалося поза межами спорткомплексів, бо повно видів спорту, які тренуються поза межами цих комплексів, а це марафонці, велосипедисти, спортивне орієнтування,... А стосовно так званих адідасовських костюмів, це не спортивний одяг, за більш ніж 20 років тренувань ні сам, ні інші, їх для тренувань не одягали. В мене є три фірмових костюма, включно з Адідас, але це для дому в холод, бо зручно.
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21.10.2022 20:56 Відповісти
Это уже совсем никуда не годится. Пока одни каждый день погибают в окопах в грязи и холоде и собирают деньги на армию, какое то быдло спокойно себе разъезжает по Киеву на лексусах с оружием а костюмах Абибас и стреляет в кого захочет чувствуя себя чуть ли не богами. Мало того...говорят на базары уже вернулись лихие 90-е когда бритоголовые ходят со всех дань собирают и среди них много кавказцев. Получается пока мы воюем, черножопые еще и наших людей обирают. Где полиция, где ТРО?
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21.10.2022 19:54 Відповісти
Хулиганство?! У нас всем им убийство дают. Хоть ты из машины не вылезал. Ну и законы...
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21.10.2022 19:54 Відповісти
Ну це ж не мента вбили, там би зразу на місці шльопнули їх, є у ментів така тема, а так у військовий стан всього лиш військового, ********* по любому....
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21.10.2022 21:13 Відповісти
Спалить нужно было вместе с машиной. Герои погибают не только на фронте но и таких ублюдков.... Нужно чтобы военные держали на контроле это дело.....
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21.10.2022 19:59 Відповісти
Машина ни при чем, если за рулем дебил, она на фронте еще пригодится.
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21.10.2022 20:06 Відповісти
Реально- віддати мразоту побратимам Героя на суд!
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21.10.2022 20:10 Відповісти
Антоша Херащенко,альё!Супертема для пиара!Или ты только по "прильётам"?
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21.10.2022 20:24 Відповісти
Чому не вбивство скоєне групою осіб - стаття?
Пожиттєве обом.
+ Звідки Лексус? Чим на життя заробляють?
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21.10.2022 20:53 Відповісти
Военное положение говорите?) Может пора заканчивать хоть этот цирк с комендантским часом. По жилмосивам куча гопоты по ночам бродит. Цирк короче.
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21.10.2022 20:56 Відповісти
Лексус разведчикам, хмырей на разминирование, дело закрыто, несите следующее.
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21.10.2022 21:04 Відповісти
Під час воєнного стану - вбити воєнного... ***********? 15? Навіть не 25!!! Таке враження що в нас взагалі не цінують життя воєнних
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21.10.2022 21:42 Відповісти
Чому номерні знаки замилили? Це ж 100% якась ******* від якоїсь влади...
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21.10.2022 21:52 Відповісти
То затримали охорону на лексусі , на іншій машині хто був?
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21.10.2022 22:25 Відповісти
Главный их
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22.10.2022 01:20 Відповісти
Тут і думати не треба... повинен заплатити життям. Хто там в КПЗ. Поможіть скотині не облажатися.
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21.10.2022 22:26 Відповісти
Почему не отменят это заблуривание фото ублюдков, "героев" должны знать все в лицо !
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21.10.2022 22:31 Відповісти
Бандюки нікуди не поділись з початком війни, а враховуючи те, що зараз стільки зброї вільно є на руках, то цих бандосів стало врази більше. З цим треба щось робити. А цих треба було на місті пристрелити, по законам військового часу.
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21.10.2022 23:01 Відповісти
Це якого гандона охорона? Чому номери замазані? Що за ******** на 9 році війни?
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21.10.2022 23:49 Відповісти
Судя по замазанним лицам, пацики мазанние.
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22.10.2022 17:49 Відповісти
таких ,,лікувати" по одесському ,,рецепту" маршала жукова ,зразка 1947 р.
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22.10.2022 18:01 Відповісти
Лексус и спортивный костюм - это дятлы.
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24.10.2022 19:28 Відповісти
 
 