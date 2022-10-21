У Києві затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця під час дорожнього конфлікту, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці столиці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця під час конфлікту на дорозі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Сьогодні, 21 жовтня, близько 16.00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова.

Прибувши на місце поліцейські попередньо з’ясували, що за кілька хвилин до інциденту між водієм "Хюндай" та "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Водій на пасажири "Лексус" побили чоловіка, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента та разом з товаришами втік на автомобілі. Лікарі надавали потерпілому медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося. Загиблий - військовослужбовець, 1988 року народження.

За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили транспортний засіб. Слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали водія, 1996 року народження, та двох пасажирів, 1982 та 1998 років народження.

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Розмочато кримінальні провадження відносно двох пасажирів "Лексус" за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України. Фігурантам готується повідомлення про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.