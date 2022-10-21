Російський єфрейтор Касаткін у перші дні вторгнення потрапив у полон, був обміняний, повернувся на війну та був ліквідований в Україні, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Журналіст і блогер Денис Казанський оприлюднив історію російського єфрейтора Натана Касаткіна, який з другої спроби загинув в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст написав у телеграмі.
Він зазначив: "Російський військовий Натан Касаткіна, який потрапив у полон у перші дні війни (фігурував на відомому відео, де називав Путіна хуйлом), потім був звільнений за обміном, але чомусь вирішив знову повернутися в Україну.
Кінець виявився трохи передбачуваним".
Топ коментарі
+110 YU ST
показати весь коментар21.10.2022 19:52
+89 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.10.2022 19:58
+63 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.10.2022 19:52
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Для чого брати їх в полон?
Пристрілити, як паршиву вівцю, закопати ногами, засипати землею, просто порвати голими руками, для чого брати це сміття в полон?
Столько мученій изза орка ********!!!