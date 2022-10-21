Російський єфрейтор Касаткін у перші дні вторгнення потрапив у полон, був обміняний, повернувся на війну та був ліквідований в Україні, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналіст і блогер Денис Казанський оприлюднив історію російського єфрейтора Натана Касаткіна, який з другої спроби загинув в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст написав у телеграмі.

Він зазначив: "Російський військовий Натан Касаткіна, який потрапив у полон у перші дні війни (фігурував на відомому відео, де називав Путіна хуйлом), потім був звільнений за обміном, але чомусь вирішив знову повернутися в Україну.

Кінець виявився трохи передбачуваним".



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