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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Російський єфрейтор Касаткін у перші дні вторгнення потрапив у полон, був обміняний, повернувся на війну та був ліквідований в Україні, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналіст і блогер Денис Казанський оприлюднив історію російського єфрейтора Натана Касаткіна, який з другої спроби загинув в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст написав у телеграмі. 

Він зазначив: "Російський військовий Натан Касаткіна, який потрапив у полон у перші дні війни (фігурував на відомому відео, де називав Путіна хуйлом), потім був звільнений за обміном, але чомусь вирішив знову повернутися в Україну.

Кінець виявився трохи передбачуваним".

Російський єфрейтор Касаткін у перші дні вторгнення потрапив у полон, був обміняний, повернувся на війну та був ліквідований в Україні, - Казанський 01
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Автор: 

армія рф (17373) полон (1562)


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Топ коментарі
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21.10.2022 19:52
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21.10.2022 19:58
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Прємію Дарвіна у студію...
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21.10.2022 19:52
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Лікуй, годуй, оберігай та обігрівай, - а воно, ******* паршива всерівно тебе ненавидить.
Для чого брати їх в полон?
Пристрілити, як паршиву вівцю, закопати ногами, засипати землею, просто порвати голими руками, для чого брати це сміття в полон?
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22.10.2022 00:00 Відповісти
Если бы сразу пристрелили, то не было-бы этого круговорота "говна в природе".
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22.10.2022 03:30 Відповісти
Це те, про що говорили з самого початку: в полон треба брати тільки найбільш "цінних" орків, інших - нищити, бо практично всі кацапські полонені, яких міняють на наших захисників, потім знову повертаються назад, вбивати українців.
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22.10.2022 07:28 Відповісти
А шо низзя его бьіло сразу отправить к кабзону?
Столько мученій изза орка ********!!!
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22.10.2022 19:45 Відповісти
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