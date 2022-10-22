Росіяни з РСЗВ та важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено понад 20 будинків, газогони та лінії електропередач. ФОТОрепортаж
Вночі росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Накрили вогнем дві тамтешні громади - Марганецьку та Нікопольську. Попередньо, людей не зачепило.
Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.
Обірвані лінії електропередач. Майже 1000 родин лишилася без світла. Енергетики уже лагодять мережі", - йдеться в повідомленні.
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а якщо не вдарили то якого куя????