Росіяни з РСЗВ та важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено понад 20 будинків, газогони та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Накрили вогнем дві тамтешні громади - Марганецьку та Нікопольську. Попередньо, людей не зачепило.



Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.



Обірвані лінії електропередач. Майже 1000 родин лишилася без світла. Енергетики уже лагодять мережі", - йдеться в повідомленні.

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