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Росіяни з РСЗВ та важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено понад 20 будинків, газогони та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Накрили вогнем дві тамтешні громади - Марганецьку та Нікопольську. Попередньо, людей не зачепило.

Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.

Обірвані лінії електропередач. Майже 1000 родин лишилася без світла. Енергетики уже лагодять мережі", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни з РСЗВ та важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено понад 20 будинків, газогони та лінії електропередач 01

Росіяни з РСЗВ та важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено понад 20 будинків, газогони та лінії електропередач 02

Росіяни з РСЗВ та важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено понад 20 будинків, газогони та лінії електропередач 03

Автор: 

обстріл (28472) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


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а по скількох ТЕС рф вдарили наші????
а якщо не вдарили то якого куя????
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22.10.2022 08:11 Відповісти
Щоб нам перестали надавати допомогу?
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22.10.2022 08:32 Відповісти
Якщо з РСЗВ, та важкої артилерії, то повинна бути відповідь. Але жодного разу про це не повідомляється. Орки "...тримали у напрузі" наших людей всю ніч, а чи був наказ бити по тих, хто обстрілював наших - не зрозуміло.
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22.10.2022 08:24 Відповісти
Ця зараза, кацапня, буде стріляти до тих пір, поки наші їх не відгонять в їх болота. У емх нічого немає святого, просто гатять по мирних будинках, де проживають жінки і діти.Через деякий час ЗСУ виб'ють цих "асвабадітєлєй" з Херсона і візьметься за ту частину нашої території, звідки б'ють по Нікополю - Запорізьеій області.
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22.10.2022 08:25 Відповісти
А коли ми будемо лупити їхню військову інфраструктуру? Нам дають зброють і вказують куди нею бити можна! А де *** наша зброя?Га "зелена владо???Скільки можна повторювати оту мантру "ми нє агрєсари"?!!! Обороняючись ворога не переможеш!!!
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22.10.2022 09:00 Відповісти
 
 