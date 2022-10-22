Вночі окупанти завдали ракетних ударів по селу Зарічне на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли ракетами село Зарічне Комишуваської ОТГ на Запоріжжі.

Про це в телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі нанесено 2 ракетні удари по селу Зарічне Комишуваської ОТГ.



На щастя, обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань", - написав він.

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