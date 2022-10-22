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Вночі окупанти завдали ракетних ударів по селу Зарічне на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли ракетами село Зарічне Комишуваської ОТГ на Запоріжжі.

Про це в телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі нанесено 2 ракетні удари по селу Зарічне Комишуваської ОТГ.

На щастя, обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань", - написав він.

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Вночі окупанти завдали ракетних ударів по селу Зарічне на Запоріжжі 01

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по селу Зарічне на Запоріжжі 02

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по селу Зарічне на Запоріжжі 03

Автор: 

обстріл (28472) Запорізька область (3605) Старух Олександр (199)


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Что-то русня приуныла)
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22.10.2022 08:11 Відповісти
Опять атака по детской площадке
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22.10.2022 08:12 Відповісти
Не дивуйтеся, московити, які себе назвали у 1721 році росіянами, просто терористи, які мають ракети і ядерну бомбу.
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22.10.2022 08:21 Відповісти
Шукайте крота в Зарічном
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22.10.2022 09:01 Відповісти
Шо там шукати. Там окрім птахофабрики стратегічних об'єктів і військових немає. Звичайний тероризм і стрільба навмання
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22.10.2022 10:29 Відповісти
 
 