Вночі окупанти завдали ракетних ударів по селу Зарічне на Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Росіяни обстріляли ракетами село Зарічне Комишуваської ОТГ на Запоріжжі.
Про це в телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі нанесено 2 ракетні удари по селу Зарічне Комишуваської ОТГ.
На щастя, обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань", - написав він.
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