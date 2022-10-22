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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені. ФОТОрепортаж

Протягом доби на Донеччині ворог завдав 22 удари по мирному населенню. Зафіксовано 30 руйнувань в житловому секторі внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Нацполіції в Донецькій області

"Під вогнем окупантів перебували 13 населених пунктів - міста Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Архангельське, Іванівське, Парасковіївка. Рашисти знищували Донеччину артилерією, РСЗВ "Ураган", "Град", "Смерч", - йдеться в повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об‘єктів – 30 житлових будинків, господарчу споруду, гаражі, автомобілі.

"Найбільших обстрілів знову зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту 4 рази. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Є загиблі та поранені", - повідомили в поліції. 

Від артилерійського обстрілу у Красногорівці та селі Парасковіївка зазнали травм цивільні мешканці. У Костянтинівці є постраждалі внаслідок обстрілу міста з боку окупантів реактивною системою залпового вогню "Смерч".

Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 01
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 02
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 03
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 04
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 05
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 06
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 07
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 08
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 09
Протягом доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені 10

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обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459)


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