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Тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя виявлено в лісі на Київщині: Їхав велосипедом до сестри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове у Київській області знайшли тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські Київщини встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця і ноги. В одязі загиблого знайшли документи на ім'я 48-річного жителя села Діброва: чоловік з кінця березня перебував у розшуку як безвісти зниклий", – зазначив Нєбитов.

За свідченнями рідних, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом провідати сестру і не повернувся.

"Шлях загиблого пролягав саме через ворожі позиції. Дружина впізнала на виявленому одяг, який був на чоловікові в день зникнення", – повідомив очільник поліції області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло вбитого під час російської окупації місцевого жителя знайдено на Київщині, – Нацполіція. ФОТО

Тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя виявлено в лісі на Київщині: Їхав велосипедом до сестри 01

Тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя виявлено в лісі на Київщині: Їхав велосипедом до сестри 02

Тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя виявлено в лісі на Київщині: Їхав велосипедом до сестри 03

Автор: 

армія рф (17373) Київська область (4025) Нєбитов Андрій (189) воєнні злочини (1860)


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Еще одно доказательство что цель русофашистов ето не крым и не дамбас а уничтожение всей Украины и геноцид украинцев.
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22.10.2022 11:27 Відповісти
Когда я называю руzких фашистами меня мои родители постоянно поправляют. Говорят не называй руzких фашистами. Фашисты такого не творили. Так что руzкие ето самые гнилые выродки из Ада против которых фашисты ето невинные дети.
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22.10.2022 11:30 Відповісти
Exactly.

У італійців хоч якась ідея була. А москальські виродки -- пітекантропи без мозку, що вбивають просто так.

Тупикова гілка еволюції.
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22.10.2022 12:43 Відповісти
дійсно, ні фашисти, ні нацисти такого не виробляли
да, вони були окупанти вбивали, тероризували, але принаймі в них був якийсь "орднунг" - не стріляти куда попало і не прибирати місяць трупи на вулиці

руZZкіє це "Планета обезьян"
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22.10.2022 14:09 Відповісти
 
 