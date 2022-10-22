Тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя виявлено в лісі на Київщині: Їхав велосипедом до сестри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове у Київській області знайшли тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Поліцейські Київщини встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця і ноги. В одязі загиблого знайшли документи на ім'я 48-річного жителя села Діброва: чоловік з кінця березня перебував у розшуку як безвісти зниклий", – зазначив Нєбитов.
За свідченнями рідних, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом провідати сестру і не повернувся.
"Шлях загиблого пролягав саме через ворожі позиції. Дружина впізнала на виявленому одяг, який був на чоловікові в день зникнення", – повідомив очільник поліції області.
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У італійців хоч якась ідея була. А москальські виродки -- пітекантропи без мозку, що вбивають просто так.
Тупикова гілка еволюції.
да, вони були окупанти вбивали, тероризували, але принаймі в них був якийсь "орднунг" - не стріляти куда попало і не прибирати місяць трупи на вулиці
руZZкіє це "Планета обезьян"