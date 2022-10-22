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Знак долі для путіна, справжня мета "спецоперації", "Судний день" медведєва. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Справжня мета "спецоперації"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація, анексія та воєнний стан свідчать про відчай Путіна, - Блінкен

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

"Судний день"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск - до Медведєва: Як справи в Бахмуті?

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Правильно зробили

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Знак долі

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... и это еще не самое страшное

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Знайди відмінності

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Пабєда

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Мобилизація у москві

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Велике прибирання

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Гойда!

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Далі - кремль

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Мирного рішення не буде!

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Соскучились?

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Обережно!

Знак долі для путіна, справжня мета спецоперації, Судний день медведєва. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Хтось невдало покурив на електропідстанції

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) політика (4404) путін володимир (23818) росія (65162) фотожаба (13863) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+23
та їм насрати на своїх полонених!
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22.10.2022 13:40
+19
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22.10.2022 14:19
+12
рассмешил
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22.10.2022 13:30
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Чтобы прекратить удары по энергообъектам, Украине достаточно разместить на них группы попавших в плен кацапских солдат и включить трансляцию
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22.10.2022 13:24 Відповісти
рассмешил
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22.10.2022 13:30 Відповісти
пленные забеспокоились
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22.10.2022 13:33 Відповісти
та їм насрати на своїх полонених!
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22.10.2022 13:40 Відповісти
они сваих не бросают...
им на них тупо плевать.. не сработает...
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22.10.2022 13:41 Відповісти
Шикарна ідея, до речі! Чому розумних людей немає у владі?
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23.10.2022 06:52 Відповісти
Хіба шо самого йухла туди размєстіть. По кускам...
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22.10.2022 13:46 Відповісти
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22.10.2022 14:17 Відповісти
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22.10.2022 14:19 Відповісти
 
 