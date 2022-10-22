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Знак долі для путіна, справжня мета "спецоперації", "Судний день" медведєва. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Справжня мета "спецоперації"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація, анексія та воєнний стан свідчать про відчай Путіна, - Блінкен
"Судний день"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск - до Медведєва: Як справи в Бахмуті?
Правильно зробили
Знак долі
... и это еще не самое страшное
Знайди відмінності
Пабєда
Мобилизація у москві
Велике прибирання
Гойда!
Далі - кремль
Мирного рішення не буде!
Соскучились?
Обережно!
Хтось невдало покурив на електропідстанції
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Топ коментарі
+23 Віталій Маркович
показати весь коментар22.10.2022 13:40
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.10.2022 14:19
+12 Евгений Гриб #426942
показати весь коментар22.10.2022 13:30
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им на них тупо плевать.. не сработает...