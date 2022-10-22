Уламки ракети із зарядом у 400 кг виявили поліцейські на Київщині. ФОТОрепортаж

У Київській області виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.

"Уламки крилатої ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські в одному із районів Київської області", - зазначив він.

За словами Нєбитова, "потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг".

Він подякував силам протиповітряної оборони за ефективну ліквідацію цієї смертоносної зброї росіян.

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