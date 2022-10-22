13 083 19
Уламки ракети із зарядом у 400 кг виявили поліцейські на Київщині. ФОТОрепортаж
У Київській області виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.
"Уламки крилатої ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські в одному із районів Київської області", - зазначив він.
За словами Нєбитова, "потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг".
Він подякував силам протиповітряної оборони за ефективну ліквідацію цієї смертоносної зброї росіян.
Топ коментарі
+17 FT FT
показати весь коментар22.10.2022 14:12
+11 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.10.2022 14:16
+5 Vika Lysenko
показати весь коментар22.10.2022 14:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
разрушены ряд социальных объектов
незрозуміло ... може каци самі "******** Воронєж" ??
Дивно, що від їх прикордоння взагалі щось ціле лишилося.
"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу",