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Уламки ракети із зарядом у 400 кг виявили поліцейські на Київщині. ФОТОрепортаж

У Київській області виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.

"Уламки крилатої ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські в одному із районів Київської області", - зазначив він.

За словами Нєбитова, "потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг".

Він подякував силам протиповітряної оборони за ефективну ліквідацію цієї смертоносної зброї росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили російську ракету в Київській області

Уламки ракети із зарядом у 400 кг виявили поліцейські на Київщині 01

Уламки ракети із зарядом у 400 кг виявили поліцейські на Київщині 02

Уламки ракети із зарядом у 400 кг виявили поліцейські на Київщині 03

Автор: 

Київська область (4025) ракети (4023) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+17
Вот такой вот подарок от мышебратьев. Всех кто до сих пор считает что орки нам братья привозить туда и головой об ету ракету
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22.10.2022 14:12
+11
..В Шебекино очень много взрывов ( Белгородская обл).. обстрелам подверглись улицы, торговый центр, магазин Fix Price. Жители также пишут, что у них нет света и воды...губер заявил, что на данный момент ранены пять человек, разрушены ряд социальных объектов...что же случилось?..https://twitter.com/i/status/1583760102472851456 КРАСІВОЄ
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22.10.2022 14:16
+5
Слава нашим Героям ❤️🙏🙏🙏💙💛👍👍👍‼️Зоркие Соколики ‼️🍀🍀🍀🍀🍀КРАСАВЧИКИ‼️
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22.10.2022 14:25
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Вот такой вот подарок от мышебратьев. Всех кто до сих пор считает что орки нам братья привозить туда и головой об ету ракету
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22.10.2022 14:12 Відповісти
Слава нашим Героям ❤️🙏🙏🙏💙💛👍👍👍‼️Зоркие Соколики ‼️🍀🍀🍀🍀🍀КРАСАВЧИКИ‼️
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22.10.2022 14:25 Відповісти
..В Шебекино очень много взрывов ( Белгородская обл).. обстрелам подверглись улицы, торговый центр, магазин Fix Price. Жители также пишут, что у них нет света и воды...губер заявил, что на данный момент ранены пять человек, разрушены ряд социальных объектов...что же случилось?..https://twitter.com/i/status/1583760102472851456 КРАСІВОЄ
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22.10.2022 14:16 Відповісти
Все дело в том что таварисч ездит на допотопных жигулях и с колорадской ленточкой
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22.10.2022 14:22 Відповісти
обстрелам подверглись улицы, торговый центр, магазин Fix Price.

разрушены ряд социальных объектов

незрозуміло ... може каци самі "******** Воронєж" ??
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22.10.2022 14:31 Відповісти
Конечно же нет. За паребриком столько жирных военных целей, что бомбить не перебомбить. Зачем на бесполезные цели тратить боеприпасы.
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22.10.2022 14:50 Відповісти
У них така точна та надійна зброя, що 10 жовтня, коли на нашу територію зайшло 73 ракети з мопедами, скабеева раділа пуску 150. Риторичне питання: де решта?

Дивно, що від їх прикордоння взагалі щось ціле лишилося.
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22.10.2022 15:23 Відповісти
Ага, їхня електро підстанція, чи що тоді в них горіло, вкрала ракети.
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22.10.2022 15:44 Відповісти
Там до нашей границы с той стороны, 20 мин езды. Как на Волчанск к нам. Большой химкомбинат в Шебекино.
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22.10.2022 19:03 Відповісти
Коли вже вся московщина бцуде зоною суцільних бомбардувань та випробовування всіх сможливих зразків зброї ?
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22.10.2022 14:16 Відповісти
х101\555
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22.10.2022 14:20 Відповісти
Давно було пора енергокомпаніям ДТЕК та Укренерго потратитись на купівлю/виготовлення залізобетонних ковпаків над розподільчими і електро-підстанціями, а ніж ремонтувати ушкодженні внаслідок ракетних ударів чи купувати нові з наступним встановленням взамін знищених.
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22.10.2022 14:32 Відповісти
Це Ви зерйозно ?? Може краще у землю закопати ? Це сарказм, якщо що ...
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22.10.2022 16:17 Відповісти
Ось так відповідають ті, кого годує Україна. ---
"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу",
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22.10.2022 15:25 Відповісти
 
 