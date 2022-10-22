УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13661 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
5 736 6

Росіяни обстріляли Костянтинівку забороненими снарядами. Є важко поранені, - Нацполіція. ФОТО

По приватному сектору Костянтинівки росіяни випустили ракету "Смерч" з касетними снарядами.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ

"Окупанти випустили по мирних будинках ракету "Смерч", яка несе численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше десять будинків, тяжкі поранення отримали троє людей", - йдеться в повідомленні. 

Усі снаряди влучили в житлові будинки та біля магазину. Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Поранених рятували фельдшери медичного пункту бригади Нацгвардії, які одними з перших прибули на допомогу. Постраждалих доставлено до лікарні у тяжкому стані.

У  поліції зазначили, що обстріл Костянтинівки відбувся 21 жовтня близько 14:00.

Росіяни обстріляли Костянтинівку забороненими снарядами. Є важко поранені, - Нацполіція 01
Росіяни обстріляли Костянтинівку забороненими снарядами. Є важко поранені, - Нацполіція 02
Росіяни обстріляли Костянтинівку забороненими снарядами. Є важко поранені, - Нацполіція 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459) Костянтинівка (274)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у відповідь отого "смерча" задвохсотити що ні-ні! Бо *уйло нападе! Чи це буде екскалація?
показати весь коментар
22.10.2022 15:49 Відповісти
для расии нет ничего запрещенного... она уже это поняла..
это у нас мораль, принципы, милосердие...эволюция и цивилизация...
у русни - победобесие, зависть и ненависть к тем кто умнее, свободнее, богаче, счастливее...
показати весь коментар
22.10.2022 16:16 Відповісти
Ні в якому разі не можна ставитися до москалів, як до людей! Це ординські глисти, яких просто треба дусити! Де побачив, там і розчавив!
показати весь коментар
22.10.2022 16:27 Відповісти
 
 