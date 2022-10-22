Росіяни обстріляли Костянтинівку забороненими снарядами. Є важко поранені, - Нацполіція. ФОТО
По приватному сектору Костянтинівки росіяни випустили ракету "Смерч" з касетними снарядами.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти випустили по мирних будинках ракету "Смерч", яка несе численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше десять будинків, тяжкі поранення отримали троє людей", - йдеться в повідомленні.
Усі снаряди влучили в житлові будинки та біля магазину. Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Поранених рятували фельдшери медичного пункту бригади Нацгвардії, які одними з перших прибули на допомогу. Постраждалих доставлено до лікарні у тяжкому стані.
У поліції зазначили, що обстріл Костянтинівки відбувся 21 жовтня близько 14:00.
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