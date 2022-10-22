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В низці областей України зафіксовані проблеми з доступом до інтернету внаслідок ракетного обстрілу Росії. ФОТО

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Внаслідок ракетного удару 22 жовтня в декількох областях України спостерігаються проблеми з інтернетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані експертної групи NetBlocks.

"Дані в реальному часі показують збої в Інтернеті на півдні України, що відповідає новим російським ракетним атакам сьогодні вранці по критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Найсильніше постраждали Миколаївська і Хмельницька області. Також були зафіксовані проблеми з інтернетом в Рівному, Луцьку, Житомирі, Кіровоградській та Черкаській областях, а також в Одесі.

В низці областей України зафіксовані проблеми з доступом до інтернету внаслідок ракетного обстрілу Росії 01

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доступ (28) інтернет (1993) обстріл (28472)


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Шоб вам цапи не було покою нI на цим, нI на тIм свIтI. АмIнь!
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22.10.2022 17:47 Відповісти
Помню пару тижнів тому тут один "експерт" дуже розказував що неможливо в Україні відрубити інтернет...
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22.10.2022 18:11 Відповісти
звичайно неможливо бо є старлінк від ілони масковської ))))))))
.....так само неможливо відрубити електрику бо влада звичайно заздалегід подбала про наявність запасних трансформаторів а після їх закінчення закупку таких з-за кордону.....а також зараз йде активне спорудження над трансформаторами бетонних конфайментів....причому трансформатори тепер заглублюють в землю.......
... так шо не переживай все буде УКРАЇНА !
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22.10.2022 18:30 Відповісти
... І якщо не все, то більшість з цього можна було дійсно зробити. Але, як ми бачимо, влада здатна тільки годувати народ відосиками і вимагати реакції світу, замість того, щоб самим діяти.
Доречі - без електрики інтернет взагалі не працює. Відрубають світло - відрубається інтернет.
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22.10.2022 18:59 Відповісти
цікаво чи є запасні трансформатори.. мали б бути тисячі таких готових до комплетування запчастин... з закупкою таких деталей не мало би бути жодних проблем бо через обленерго проходять шалені потоки грошей, це навіть логічно в мирний час.....критична інфраструктура вс- таки.....питання мабуть риторичне.....можливо я шось не розумію....
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22.10.2022 19:08 Відповісти
Зараз у будь-якому регіоні України вимикають електрику на кілька годин на добу і в цей час мобільний інтернет не працює. Але ж, в таких умовах мобільні оператори деруть три шкури за послуги, якими люди не в змозі користуватися. Коли нажеруться, курви?
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22.10.2022 19:49 Відповісти
Напишить скаргу.. Илона Маску, прекращай кормить Банду путлера и Романа Абрамовича 😆🤣
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22.10.2022 19:54 Відповісти
🤣
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22.10.2022 20:06 Відповісти
Навіщо нам звертатися жо Маска, у нас є свій вибраний нарідом Володимир Зеленський і він має знати, що без своїх ракет дільністю понад 1000 км нам ворога прийдеться долати довго і за рахунок життя найкращих. Орденонісці в небезпеці.
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22.10.2022 21:19 Відповісти
 
 