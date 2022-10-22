В низці областей України зафіксовані проблеми з доступом до інтернету внаслідок ракетного обстрілу Росії. ФОТО

Внаслідок ракетного удару 22 жовтня в декількох областях України спостерігаються проблеми з інтернетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані експертної групи NetBlocks.

"Дані в реальному часі показують збої в Інтернеті на півдні України, що відповідає новим російським ракетним атакам сьогодні вранці по критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Найсильніше постраждали Миколаївська і Хмельницька області. Також були зафіксовані проблеми з інтернетом в Рівному, Луцьку, Житомирі, Кіровоградській та Черкаській областях, а також в Одесі.

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