Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі "Стінгера". Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога. ВІДЕО+ФОТО
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України збили російську крилату ракету на півночі Київської області пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ССО повідомляє в Телеграмі.
Так, під час бойового чергування один із підрозділів Сил спеціальних операцій отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками з району міста Борисоглебськ.
Під час моніторингу повітряного простору оператори ССО помітили ціль, що рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України.
"Пострілом з ПЗРК "Стінгер" ворожу ракету було уражено, після чого вона впала на землю", — зазначили в ССО.
Разом з тим, у Київській області в суботу, 22 жовтня, вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки російських військових, розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Телеграмі.
"Місце падіння збитої ракета окупантів в одному із районів області. Працюють поліцейські і ДСНС. Як мінімум 4 потужні повітряні атаки ворога вдалося відбити сьогодні Збройним силам України на Київщині", - заявив Нєбитов.
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