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Новини Фото Війна
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Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі "Стінгера". Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога. ВІДЕО+ФОТО

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України збили російську крилату ракету на півночі Київської області пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ССО повідомляє в Телеграмі.

Так, під час бойового чергування один із підрозділів Сил спеціальних операцій отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками з району міста Борисоглебськ.

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Під час моніторингу повітряного простору оператори ССО помітили ціль, що рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України.

"Пострілом з ПЗРК "Стінгер" ворожу ракету було уражено, після чого вона впала на землю", — зазначили в ССО.

Разом з тим, у Київській області в суботу, 22 жовтня, вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки російських військових, розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Телеграмі.

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"Місце падіння збитої ракета окупантів в одному із районів області. Працюють поліцейські і ДСНС. Як мінімум 4 потужні повітряні атаки ворога вдалося відбити сьогодні Збройним силам України на Київщині", - заявив Нєбитов.

Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі Стінгера. Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога 01
Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі Стінгера. Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога 02
Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі Стінгера. Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога 03
Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі Стінгера. Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога 04
Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі Стінгера. Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога 05
Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі Стінгера. Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога 06
Бійці ССО збили російську ракету на Київщині пострілом зі Стінгера. Всього в області вдалося відбити мінімум чотири повітряні атаки ворога 07

Автор: 

Київська область (4025) крилаті ракети (1073) ССО (519) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+12
Красавцы!...
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22.10.2022 17:46
+5
Вкотре наголошую, поки не будуть знищені основні кацапські ракетні заводи, обстріли триватимуть нескінченно!
Це:
завод "Авангард" (москва) - c300, c400
завод "Новатор" (єкатеринбург) - калібр

Новосибірськ - кинжали

Воткінськ(удмуртія) -іскандери
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22.10.2022 20:48
+4
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22.10.2022 18:06
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Красавцы!...
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22.10.2022 17:46 Відповісти
На Українській правді пушуть збили 18 ракет
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22.10.2022 17:51 Відповісти
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22.10.2022 18:06 Відповісти
Это вопрос к зельцману?
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22.10.2022 18:22 Відповісти
А чим тобі асфальт не подобається ?
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22.10.2022 18:23 Відповісти
Что асфальт, где асфальт7
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22.10.2022 18:42 Відповісти
Там де ракети повинні бути.
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22.10.2022 18:58 Відповісти
Нам треба пару раз їбанути по кремлю і один раз по мавзолею(бо віщуни кажуть, що поки то зло не закопають в землю, добра не буде)
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22.10.2022 19:19 Відповісти
так **** кто тебе не дает? ракеты же у тебя есть 100%
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23.10.2022 03:28 Відповісти
Вкотре наголошую, поки не будуть знищені основні кацапські ракетні заводи, обстріли триватимуть нескінченно!
Це:
завод "Авангард" (москва) - c300, c400
завод "Новатор" (єкатеринбург) - калібр

Новосибірськ - кинжали

Воткінськ(удмуртія) -іскандери
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22.10.2022 20:48 Відповісти
капитан очевидность! бла-бла-бла
вода-мокрая , трава-зеленая
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23.10.2022 03:29 Відповісти
Грузинские легионеры захватили танк Т-90...мабуть скоро приедут спецы ЦРУ...для обработки данных об этом металлоломе... интересные факты вылезли про это дерьмо Путлер Капута...
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22.10.2022 18:40 Відповісти
кацапракета з фанерними крилами??? "круто"!!!
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22.10.2022 19:40 Відповісти
На околицях міста , на даху багатоповерхівки можно поставити по 2 бійці з стінгірами....
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22.10.2022 21:38 Відповісти
***** бойцов надо ставить навесь периметр и стингеров не хватит
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23.10.2022 03:30 Відповісти
 
 