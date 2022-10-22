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Внаслідок російського обстрілу 22 жовтня на Рівненщині ушкоджено 9 будівель, - ОВА. ФОТОрепортаж

У Рівненській області внаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено 9 будівель, зараз триває відновлення покрівель і вікон.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"У результаті ракетних ударів на території Рівненського району пошкоджено 9 будівель. Це житлові, господарські та адміністративні будівлі. Відповідні виміри вже зроблено. Наразі відбувається відновлення покрівель і вікон", - зазначив він.

Роботи тривають.

"Дякую тергромадам, районній військовій адміністрації та всім причетним за оперативність і скоординованість", - зазначив голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ракетних ударів по енергооб’єктах Рівненщини пошкоджено електропідстанції, - ОВА

Внаслідок російського обстрілу 22 жовтня на Рівненщині ушкоджено 9 будівель, - ОВА 01
Внаслідок російського обстрілу 22 жовтня на Рівненщині ушкоджено 9 будівель, - ОВА 02
Внаслідок російського обстрілу 22 жовтня на Рівненщині ушкоджено 9 будівель, - ОВА 03

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Автор: 

обстріл (28472) Рівненська область (1175)


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Бульбоговно разрешает ху.лофашистам стрелять по Украине. Суку уатую повесят как шакала и засунут в очко карты его как фитиль.
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22.10.2022 19:54 Відповісти
Усі ракети було випущено з південого напрямку-бабуля узбагойся
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22.10.2022 19:59 Відповісти
Бабулей навай свою маму понял поц.
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22.10.2022 20:14 Відповісти
 
 