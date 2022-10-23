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Окупанти атакували Запоріжжя та навколишні населені пункти дронами-камікадзе, - Старух. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі атакували Запоріжжя та навколишні населені пункти із використанням дронів-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог продовжує використовувати нічний терор проти мирного населення.

"Сьогодні вночі окупаційні війська здійснили атаку на м. Запоріжжя із використанням дронів (попередньо, дронів-камікадзе
"Shahed-136"), а також на навколишні населені пункти з використанням ракет С-300", - зазначив він.

За його словами, один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. Внаслідок влучання трьох ракет із використанням ЗРК "С-300" пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

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"Всі живі та неушкоджені! Зруйноване відбудуємо! Головне бережіть своє життя!", - зазначає очільник регіону.

Окупанти атакували Запоріжжя та навколишні населені пункти дронами-камікадзе, - Старух 01
Окупанти атакували Запоріжжя та навколишні населені пункти дронами-камікадзе, - Старух 02
Окупанти атакували Запоріжжя та навколишні населені пункти дронами-камікадзе, - Старух 03
Окупанти атакували Запоріжжя та навколишні населені пункти дронами-камікадзе, - Старух 04

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486) ракети (4023) дрони (4706) Старух Олександр (199)


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А може то не той номер, та й не видно його повністю...
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23.10.2022 09:06 Відповісти
"какая разница", да?
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23.10.2022 09:56 Відповісти
Старух ,как ты посмел воровать ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ У САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ ⁉️Под трибунал ‼️
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23.10.2022 09:29 Відповісти
 
 