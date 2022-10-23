Вранці росіяни вдарили з РЗРВ по Нікополю, 5 людей постраждали, пошкоджено будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні вранці російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти продовжують чинити терор. Вранці вдарили по Нікополю з РСЗВ. Попередньо – троє людей постраждали, є пошкодження будівель. Також сталася пожежа. Деталі уточнюються", – розповів він.
"Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що постраждало 5 осіб унаслідок удару по Нікополю.
Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь. Попередньо, поранені п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд…
У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств", - написав він.
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