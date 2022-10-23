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Внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки на Донеччині загинули 3 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили артилерією по житлових будинках у Курдюмівці на Донеччині.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки у Торецькій громаді. Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку - загинув чоловік", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки на Донеччині загинули 3 особи, - ОВА 01
Внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки на Донеччині загинули 3 особи, - ОВА 02
Внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки на Донеччині загинули 3 особи, - ОВА 03
Внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки на Донеччині загинули 3 особи, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (28648) Донецька область (8546) Кириленко Павло (907)


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Родные места. Кстати, ватников там - ой-ей!
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23.10.2022 14:01 Відповісти
 
 