Внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки на Донеччині загинули 3 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили артилерією по житлових будинках у Курдюмівці на Донеччині.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки у Торецькій громаді. Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку - загинув чоловік", - йдеться в повідомленні.

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