Внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки на Донеччині загинули 3 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили артилерією по житлових будинках у Курдюмівці на Донеччині.
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки у Торецькій громаді. Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку - загинув чоловік", - йдеться в повідомленні.
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Sergey Yegorov
показати весь коментар23.10.2022 14:01 Відповісти Мені подобається 0
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